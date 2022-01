El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, asegura que los dos próximos años habrá nuevas oposiciones docentes, más allá del ciclo iniciado en 2018 y que finaliza este 2022 con la convocatoria de Infantil, Primaria y otras especialidades.

Soler explica que las plazas que finalmente la conselleria ha decidido no incluir en las oposiciones de 2022 se incorporarán en las próximas citas. “No se pierde ninguna plaza, las no convocadas este año saldrán en los veranos de 2023 y 2024, con el nuevo procedimiento que se establezca”, confirma el número dos de Educación, en referencia a los cambios que ultima el Gobierno.

Cabe recordar que, después de haberse pospuesto un año por la pandemia, este año la Generalitat iba a convocar 2.500 plazas de maestros y especialidades como Música, Inglés, Educación Física, Audición y Lenguaje, y Pedagogía Terapéutica.

No obstante, el texto ya publicado solo incluye 1.228 (las que cubrirán las jubilaciones), al considerar la conselleria que el resto de plazas se verían comprometidas con la nueva ley de interinos y deberán ser adjudicadas por méritos, en un procedimiento diferente.

Esto ha generado las quejas de los sindicatos docentes y el desánimo entre los aspirantes, algunos de los cuales se preparan desde 2018. Por eso, Soler afirma querer transmitir un mensaje de tranquilidad: “Queremos estabilizar las plantillas al máximo, siempre convocaremos todas las plazas que podamos. Por eso, las que no se han podido convocar se sumarán al máximo posible de plazas para 2023 y 2024. Nadie pierde nada”.

Un nuevo modelo se ultima

"Nuestra posición es y seguirá siendo convocar el máximo de plazas posibles, con el límite que haya según lo acordado para el conjunto del Estado y por la tasa de reposición", expone el secretario autonómico.

“Es seguro que la ley de estabilización aprobada en el Congreso y la modificación del Real Decreto estatal permitirán convocar oposiciones hasta el 2024, con el modelo nuevo”, afirma Miguel Soler.

En principio, esto se hará con dos procedimientos extraordinarios simultáneos: uno de concurso y otro de concurso-oposición para los interinos, con las modificaciones incluidas en el Real Decreto que ahora se tramita a nivel estatal. Esto deberá confirmarse, igual que el número final de plazas, y su reparto por niveles y especialidades.

Sobre el revuelo causado por la publicación de la oferta de este verano, cuyas pruebas se iniciarán previsiblemente el 11 de junio, Soler defiende que "la cuestión era si hacemos, o no".

Al contrario de lo que defienden sindicatos como CC OO PV -que el miércoles se manifestó ante la Conselleria de Educación-, desde el Consell insisten en que esperar a los cambios del Gobierno y publicar todas las plazas previstas no es una opción, y que su misma decisión la han tomado otras CC AA.

"No compartimos esa opción porque los cambios saldrán demasiado tarde. La única opción era convocar el máximo de plazas posibles y nosotros queríamos hacerlas", defiende Soler sobre la convocatoria de 2022.

Como ha publicado este periódico, la mayoría de sindicatos docentes difieren y, o bien pedían renegociar la oferta por completo, o creen que Educación sí tenía margen todavía para apurar un poco más la publicación de la convocatoria y ver qué decide el Gobierno definitivamente.