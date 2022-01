El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) celebrará el próximo 6 de febrero elecciones para elegir a la nueva Junta Directiva, a la que concurrirán dos candidaturas: la oficial, encabezada por Jaime Giner, y la alternativa, a la que opta Elisa Alcayde.

Jaime Giner, candidato de 'farmacéuticos Unidos' y actual presidente del Colegio, que se presenta junto con 38 compañeros/as que representan a todas las modalidades de ejercicio profesional, propone más de 30 medidas para consolidar la profesión y afianzar la entidad como referente colegial. El programa, que según afirman fuentes de la candidatura "responde a las demandas de los farmacéuticos", ha sido pensado para desarrollarse en los próximos 4 años y presenta medidas "valientes y potentes" en tres ámbitos.

"Nuestro aval es nuestra gestión"

Esto son: defender la profesión en tiempos de crisis sanitaria, donde "los farmacéuticos vamos a ser un elemento clave en la reconstrucción del sistema nacional de salud"; la responsabilidad social para "seguir fortaleciendo al colegio", y la estrategia y gestión colegial, "para seguir optimizando los recursos, mejorando servicios y disminuyendo las cuotas de los colegiados".

"Nuestro aval es nuestra gestión", insiste Giner, que añade: "Queremos continuar siendo lo que hemos sido: útiles y transparentes dando respuesta a las necesidades de nuestros colegiados, siendo más democráticos y abiertos".

La candidatura de Giner, ante la actual situación de la pandemia, ha decidido no realizar ningún acto presencial durante la campaña, hasta que los datos epidemiológicos no mejoren y sea totalmente seguro reunirse. No obstante, harán una serie de encuentros telemáticos para responder a las dudas e inquietudes de los colegiados y fomentar la participación y los canales de comunicación.

"Ser la casa de todos, no solo servir a unos pocos"

Elisa Alcayde, que encabeza la candidatura de "Farmacéuticos de Corazón", asegura el Colegio debe ser "la casa de todos los farmacéuticos y no servir sólo a unos pocos", y recuerda que en el actual equipo de gobierno algunos compañeros llevan desde 1991 en el órgano colegial. Se trata de una candidatura integrada mayoritariamente por colegiados de menos de 50 años, con un 60 % de mujeres, con representación de las distintas modalidades de la profesión y con una clara vocación de servicio a los farmacéuticos y a los ciudadanos en general, según indican en un comunicado.

"Somos la nueva generación de farmacéuticos con vocación de servicio al colegiado y a la sociedad", afirman desde una candidatura que se comprometen a que ningún cargo electo tenga remuneraciones adicionales a las de los actuales estatutos y a la limitación de mandatos y la renovación de cargos. También a defender el modelo farmacéutico mediterráneo sostenible y a forzar el control interno mediante auditorías externas más continuas y a crear un Comité de Expertos integrado por farmacéuticos jubilados/as.

Asimismo, defienden recuperar el prestigio del colegio para hacerlo abierto, transparente y comunicativo, mejorar y adaptar la oferta formativa para ampliarla a otros sectores del ámbito sanitario y reducir el coste y fomentar una bolsa de trabajo con ofertas para todas las especialidades del sector farmacéutico, entre otras. Según Elisa Alcayde, "vamos a trabajar al servicio de los farmacéuticos de forma honesta y transparente, implantando un nuevo código ético" señala la candidata, quien destaca su deseo de adecuar el colegio "a las exigencias de las nuevas tecnologías"

"Farmacéuticos de Corazón" se gestó tras la Asamblea del 14 de octubre de 2020, cuando el actual gobierno del colegio propuso una reforma de los estatutos para que la Junta pudiera percibir un salario colegial, propuesta que se rechazó por la mayoría de los colegiados.