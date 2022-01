El fisioterapeuta Josep C. Benítez Martínez ha tomado posesión como nuevo decano del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV), un cargo que ya ocupó desde abril del 2014 a enero de 2018 y que dejó por un proyecto laboral que lo llevó hasta China. Cuatro años después, Benítez vuelve a tomar las riendas del ICOFCV. "Me fui porque era una oportunidad única que no podía rechazar pero eso me impidió acabar de implementar algunos cambios en el colegio que considero necesarios y que siguen pendientes, de ahí que haya vuelto a presentarme", afirma.

Benítez apunta que lo que quiere hacer en el colegio es "implementar los avances digitales, lo que será la fisioterapia del siglo XXI". A nivel profesional quieren "continuar con la pedagogía de la profesión, definir a dónde queremos llegar como profesión, un aspecto que tenemos que debatir y consensuar entre todos; la acreditación de competencias profesionales, algo que será obligatorio en unos años y a lo que debemos avanzarnos y, por último, recopilar datos para conocer qué hacen los fisioterapeutas de nuestra comunidad, cuantos más datos tengamos más fácil va a ser posicionarnos ante las administraciones, y para ello, vamos a facilitar un programa de gestión de clínicas a nuestros colegiados, una iniciativa que nos permitirá recoger esos metadatos”, explica. Sin comicios Los miembros de la candidatura del decano electo y que, por lo tanto, forman parte de la nueva Junta de Gobierno son Cristina Salar (vicedecana), José Casaña (secretario), Enrique Cuñat (tesorero), Jesús Ramírez (vicesecretario y delegado provincial de Castellón), Juan José Bruño (delegado provincial de Valencia), Ana Lázaro (delegada provincial de Alicante), Francesc Taverner (vocal), Vera Moltó (vocal), Vicenta Díaz (vocal), Vicente Pontes (vocal) y Salvador Bertomeu (vocal). El nuevo decano concurrió a las elecciones como único candidato, por lo que la proclamación de su candidatura se produjo el pasado 10 de enero sin necesidad de culminar el proceso electoral.