Las actuaciones para restablecer progresivamente la normalidad en la línea C-6 de Cercanías, tras el incendio de la estación de Massalfassar (Valencia) el pasado 21 de diciembre, permitirán la recuperación a partir de este lunes de frecuencias de servicios ferroviarios, que se complementarán con servicios de autobús.

Así lo ha trasladó Adif el viernes al grupo de trabajo técnico de la iniciativa 'Centinela Cercanías València', que celebró la primera de sus reuniones. Este grupo se corresponde al anuncio de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en su visita a València del pasado 12 de enero.

Semana a semana, realizará un seguimiento del funcionamiento del servicio de Cercanías de València y de la implementación de las medidas del Plan de Acción Inmediata para la mejora de este servicio. Está liderado por Mitma y cuenta con la participación de la Generalitat Valenciana, Renfe y Adif, según informó el Ministerio en un comunicado.

Adif explicó al grupo de trabajo las mejoras en la capacidad y fiabilidad de la línea C-6 de Cercanías derivadas de las recientes actuaciones que ha realizado en la estación de Massalfassar para restablecer de forma progresiva la normalidad del tráfico ferroviario tras el incendio ocurrido la madrugada del pasado 21 de diciembre, a consecuencia del robo de un kilómetro de cable del sistema de electrificación.

El Ministerio destacó que, "gracias a la implantación en tiempo récord del sistema de Bloqueo Automático Banalizado (BAB) en el trayecto Puçol-Alboraia, de unos 15 km de longitud aproximadamente", ya podrá ser posible la circulación en vía doble indistintamente por cualquiera de las vías y sentido, "con absolutas garantías de seguridad, permitiendo así la recuperación a partir del próximo lunes de frecuencias de los servicios de Cercanías".

En concreto, según detalló Adif en un comunicado, está "agilizando y recortando los plazos previstos" para restablecer el tráfico ferroviario y, tras la implementación el jueves del (BAB), se permite recuperar la circulación de cuatro servicios de Alta Velocidad entre València y Castelló y de hasta el 90% de la capacidad en este trayecto. El Alvia Castelló-Gijón y el Ave Madrid-Castelló, uno por sentido, vuelven a iniciar y finalizar su recorrido.

Por otro lado, mientras duren las labores para la reparación definitiva de las instalaciones dañadas, se mantiene el servicio de autobús entre València y Castelló, para los trenes AVE con salida de Madrid a las 9.40 horas y desde Castelló a las 13.45 horas. Renfe mantiene activado un plan específico de atención e información en las estaciones de València Joaquín Sorolla y Castelló para los viajeros de estos dos trenes.

Por otra parte, Renfe recupera 22 servicios de cercanías, 11 por sentido, en la línea C-6 València-Castelló, a partir de este lunes 24 de enero. Con la nueva programación se establece una oferta de 58 trenes entre ambas ciudades, 29 por sentido. Asimismo, se restablece la circulación de 6 servicios de cercanías, 3 por sentido, en la línea C5 Caudiel-Sagunt-València.

No obstante, la estación de Massalfassar aún no puede prestar servicio comercial hasta que no se finalicen todas las operaciones necesarias para la reposición definitiva de las instalaciones devastadas.

Adif ha asegurado que se ha realizado un "enorme esfuerzo" con "todos los recursos económicos, técnicos y humanos disponibles para poder restablecer, de forma progresiva, la normalidad del tráfico en una línea que registra una elevada densidad de circulaciones.Para ello, equipos técnicos de Adif, de forma conjunta con tecnólogos y organismos evaluadores, han trabajado las "24 horas del día, incluidos festivos y el período vacacional de Navidad y Fin de Año", ha explicado.

Las estimaciones realizadas hasta ahora por los técnicos de Adif calculan que el valor de los estragos provocados por el robo y posterior incendio de la estación de Massanassa ascienden aproximadamente a los 3 millones de euros.

PUNTUALIDAD Y MENOS SUPRESIONES

Por otro lado, en esa reunión se revisaron con detalle los datos de seguimiento del servicio durante las semanas del 10 y el 17 de enero, con datos cuantitativos y cualitativos. Según el Mitma, los datos proporcionados al grupo de trabajo reflejan que "se han conseguido eliminar prácticamente todas las supresiones de servicios y que se ha experimentado una mejora en los índices de puntualidad de las diferentes líneas de Cercanías de València".

De ese modo, durante la reunión de trabajo se analizó la casuística de los retrasos padecidos en determinados servicios, para detectar posibles causas sistémicas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. Para ello, Renfe y Adif están realizando "un análisis técnico completo y exhaustivo del funcionamiento del servicio", ha subrayado el Ministerio.

Por otra parte, Renfe dio cuenta de las medidas que ha adoptado para garantizar la fiabilidad del servicio y poder afrontar la situación generada en el colectivo de conducción por la sexta ola de Covid, "disponiendo retenes de conductores a disposición para poder cubrir las posibles bajas en el menor tiempo posible, priorizando la fiabilidad del servicio sobre cualquier otra consideración", aseguró el Mitma.