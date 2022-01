Puig rechaza reformar el Estatut

El Estatut cumplirá el próximo 1 de julio cuatro décadas de vigencia y lo hará sin que la crisis de los cuarenta le obligue a afrontar grandes cambios. La posición de Ximo Puig es que la reforma de la ley básica de autogobierno de los valencianos no forma parte de la agenda actual del Consell, aunque esta sea necesaria para asumir nuevas competencias.

"El Estatut siempre está sometido a análisis", defiende el jefe del Consell quien, no obstante, apunta a que en este momento el objetivo de la Administración autonómica está "en el desarrollo de toda la capacidad de autogobierno" que ya dispone el actual ordenamiento jurídico de 1982. Para una reforma, además, cree que en estos momentos no existe "el consenso suficiente".

Entre las materias por desarrollar que sí que incluye el actual Estatut está la competencia en Cercanías, un asunto para el que se trabaja en la "calendarización" en la comisión de transferencias para encontrar una solución "a medio plazo". La gestión del servicio de ferrocarriles sí que se encuentra, señala Puig, entre las prioridades del ejecutivo valenciano que ya ha sido pedido de manera oficial al Ministerio de Transportes.

Diferente es la atribución de nuevas competencias que no recoge el actual texto. Entre ellas está la gestión de costas, para la que el Gobierno de España, en una respuesta parlamentaria a Compromís, apunta a que es necesario reformar el estatuto de autonomía, tal y como publicó Levante-EMV «No es posible transferir a la Generalitat Valenciana competencias en materia de costas, como tampoco lo es transferirlas a otras Comunidades Autónomas cuyo estatuto no ha sido modificado en ese sentido», era la contestación del ejecutivo central.

Pero la respuesta del Gobierno no solo cierra la puerta a una hipotética transferencia de costas. En la práctica y, aunque no alude a esta cuestión en ningún momento, viene a echar por tierra la conocida como la cláusula Camps. Una disposición que el expresidente de la Generalitat, quiso incorporar en la reforma estatutaria de 2006 que pactó con el PSPV para tratar de equiparse a otras comunidades que en sus estatutos hubieran alcanzado un mayor nivel competencial.

Sobre esta, Puig ha incidido en que esa cláusula la enmarca "dentro del espacio político y no jurídico" y que la gestión de las costas "no está sujeta al estatuto valenciano" sino que está "en discusión en toda España". "Nuestra ambición es gestionar todo aquello que sea posible gestionar desde la Comunitat Valenciana haciéndolo más eficaz, pero la limitación de las costas no está sujeta al estatuto valenciano, es una cosa que está en discusión en toda España", ha dicho.

Conmemoración de los 40 años del Estatut

El debate de la reforma estatutaria aterriza en el año de conmemoración de su cuadragésimo aniversario. Para este, desde la Generalitat se ha constituido un comité de honor en el que también se encuentran representados los dos vicepresidentes de la Generalitat, Mónica Oltra y Héctor Illueca, el conseller de Educación, Vicent Marzà, y la consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez Garijo.

Entre las decisiones que se han tomado este martes en su primer encuentro ha sido nombrar al que fuera sindicalista de CCOO PV Joan Sifre como comisionado para esta celebración. Por su parte, Pérez Garijo ha expresado que el objetivo de la Generalitat para esta conmemoración es que no sea "solo desde el ámbito institucional" sino que incluya a la ciudadanía y ha anunciado que prevé actos "descentralizados" por todo el territorio, un macroconcierto y una línea de ayudas para eventos organizados por los ayuntamientos.