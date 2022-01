La sexta ola se resiste a bajar y vuelve a marcar un récord de contagios

Todas las miradas estaban puestas en la semana pasada. Tanto los expertos que asesoran al Consell como científicos externos auguraron que iba a ser entonces cuando la sexta ola de coronavirus empezara a desinflarse tras tocar techo, pero no ha sido así. En vez de empezar su camino de bajada, los casos de covid-19 han vuelto a repuntar el fin de semana y lo han hecho con cifras que pulverizan cualquier registro previo: 57.607 nuevos positivos localizados desde el viernes al lunes.

Son más contagios que los que hubo en la peor semana de enero de hace un año. En dos años de pandemia, la Comunitat Valenciana no había tenido esa cantidad de positivos en cuestión de tres días y todo, pese a que los registros de la semana pasada ya se habían salido de las tablas. El repunte, además, es importante, porque en comparación con el fin de semana anterior que ya era de máximos, los positivos registrados han subido un 65 % y casi se han doblado en cuestión de quince días.

Un 4 % de valencianos, enfermos de covid-19

La consecuencia directa es que, en estos momentos y según los registros oficiales hay más de 202.000 valencianos infectados de coronavirus, un 4 % de la población total de la Comunitat Valenciana, con el impacto que esta cifra tiene: plantillas a medio gas en hospitales, centros de salud, colegios y cualquier tipo de actividad.

La incidencia acumulada apunta en el mismo sentido: hay 4.005 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, o lo que es lo mismo, 4 de cada 100 habitantes. Además, y según datos oficiales, ocho de cada diez nuevos contagiados registrados del 10 al 16 de enero, lo son por ómicron y un 20 % por delta. Es la misma proporción de variantes detectada una semana antes, según el último informe del Ministerio de Sanidad.

A la explosión de contagios desde que empezó el año no se han podido sustraer, de hecho, ningún colectivo, por muchas medidas preventivas que se hayan puesto. Es lo que ha pasado en los colegios o en las residencias de mayores donde en las últimas semanas se han multiplicado los contagios. Según las últimas cifras oficiales del Imserso, en la segunda semana del año (del 10 al 16 de enero) había 571 mayores infectados, casi los mismos que a finales de enero del año pasado. La gran diferencia es que ahora, en esa misma semana han fallecido nueve mayores que vivían en residencias, mientras en el mes de enero de 2021, las muertes contaban por cientos cada semana. Y todo gracias a las vacunas.

En general, los decesos que se están registrando en esta ola, aunque demasiados, no tienen nada que ver con las olas anteriores, en las que todavía no se había generalizado la inmunización. Con todo, a más casos, más muertes y solo en lo que llevamos de año se han registrado 282 fallecimientos de personas a las que se les había diagnosticado la covid-19 tras las 14 muertes notificadas ayer por Sanidad. Se trata de 7 mujeres, de entre 55 y 90 años, y siete hombres, de entre 35 y 90 años. Desde la Conselleria de Sanidad confirmaron ayer que ese joven de 35 fallecido no se había vacunado.

Doblando camas en los hospitales

Las vacunas han hecho posible que estas cifras de récord no se traduzcan en el colapso de los hospitales que hubo hace un año aunque sí es cierto que la presión en estos centros se ha incrementado de forma sostenida. Como todos los lunes, ayer el repunte de casos hospitalizados fue importante, de los 1.749 pacientes del viernes a los 1.912 ingresados de ayer. Son el doble de personas ingresados con covid y por covid que había hace tres semanas. La cifra de los pacientes más graves también subió ayer pero sin traspasar la barrera de los 200: de 183 personas en UCI a 198. Cabe recordar que hace un año y sin vacunas, con un tercio de los casos que hay ahora, los hospitalizados llegaron a rozar los 4.800, 670 de ellos en cuidados intensivos.

Los hospitales están asumiendo, por ahora, el aumento de hospitalizados por covid aunque después de que se hayan puesto en marcha los planes de contingencia diseñados el año pasado. Las operaciones no urgentes están suspendidas en buena parte de los centros y en los que están más tensionados se derivan pacientes urgentes o se doblan habitaciones, es decir se ubica a dos pacientes en habitaciones que son individuales. Es lo que están haciendo, por ejemplo, en centros como La Plana en Vila-real, con 60 pacientes en planta, cuando hace poco más de un mes eran la mitad, según informan fuentes del sindicato Comisiones Obreras.

Lo mismo pasa en el hospital de Gandia, una de las áreas de salud en las que la circulación del virus está ahora desatada. Allí, y según fuentes de CC OO, tienen 63 pacientes covid distribuidos en dos salas "pero con muchas habitaciones dobladas" para dejar sitio a enfermos de otras patologías. Hace un mes, tenían la mitad de pacientes en planta.