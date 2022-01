Y de nuevo llegaron los SMS y las citas para la tercera dosis. La Generalitat Valenciana quiere pisar el acelerador en la administración de estas dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus y ha vuelto a poner toda la maquinaria para citar a quienes ya pueden recibir de nuevo la vacuna contra el covid.

El lunes la conselleria abrirá los dos grandes vacunódromos en la ciudad de las Artes y la Ciencias de València y en Alicante, tal como ha anunciado el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El objetivo es poder completar la vacunación en el menor tiempo posible. La vacuna ha demostrado ser una herramienta muy eficaz contra el virus pero la sexta ola y Ómicron también ha demostrado que la dosis de refuerzo aporta una inmunización extra necesaria para protegerse frente a las amenazas de las nuevas variantes del coronavirus.

Por ello, desde hace semanas miles de valencianos han comenzado a recibir de nuevo mensajes de texto en sus teléfonos móviles mensajes citándoles para recibir esta tercera dosis, exactamente igual que como sucedió con la primera y la segunda dosis. Se les cita a los puntos de vacunación fijados por Sanidad para cada área de salud o bien a sus centros de salud correspondientes. El sistema es automático y se está citando a los pacientes que recibieron la pauta completa hace ya seis meses.

¿Qué pasa si no se puede asistir a la cita de la tercera dosis?

El objetivo de Sanitat es facilitar la citación y agilizar todo el proceso reduciendo las colas y la acumulación de personas. Sin embargo, y al igual que pasó en la campaña anterior, algunos pacientes no pueden asistir a sus citas y se preguntan si existe alguna posibilidad de cambiarla o bien si al no acudir pierden la posibilidad de vacunarse con la tercera dosis.

Desde Sanidad explican que, tal como pasó con las segundas dosis, nadie pierde la posibilidad de vacunarse si no puede acudir a su cita. En estos casos, la conselleria recuerda que los pacientes pueden intentar comunicarse con su centro de salud para comunicar que no podrá asistir según la cita y adelantan que, tal como sucedió también antes, se volverá a citar automáticamente a todos aquellos que no hayan recibido la tercera dosis.

Además, y tras la puesta en marcha de los vacunódromos, los pacientes que no hayan podido administrarse las dosis de refuerzo en sus centros de salud o puntos de vacunación según su cita podrían acudir a estos espacios para administrársela sin cita previa.

