"El Consell puede reclamar los registros de los bienes inmatriculados por la Iglesia como ha hecho Navarra"

"El Consell puede reclamar los registros de los bienes que están inmatriculados o lo han estado por la Iglesia como ha hecho Navarra, que ha obtenido la información desde 1900". Habla Andrés Valentín, el coordinador de la Coordinadora Estatal para la recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica Recuperando, que apunta que los datos hechos públicos hace un par de días que confirman que la Iglesia tiene registrados por lo menos un millar de inmuebles que no son suyos en España, diez de ellos en la Comunitat Valenciana es, "una tomadura de pelo. Es vergonzoso".

Dice, desde Navarra, que lo que debería hacer la Generalitat Valenciana, que tiene competencias para ello, es reclamar a los registradores de la propiedad todos los certificados de propiedad inscritos por la Iglesia.

"Es muy importante que se demande información desde el año 1946, si se olvida esto, se olvidan las tres quintas partes de las inmatriculaciones"

Pero, matiza, "es muy importante que demande información desde el año 1946, pues se está centrando la atención en el periodo de 1998 y 2015 (que es el periodo que duró la modificación de la Ley y el Reglamento Hipotecario de Aznar, que permitía que se pudieran registrar inmuebles solo con una certificación del obispo y hacer lo propio con edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas) y las inmatriculaciones realizadas con anterioridad son mucho más numerosas que las posteriores, si se olvida esto, se olvidan las tres quintas partes de las inmatriculaciones", dice Andrés Valentín.

Por otra parte, Valentín apunta, según han podido detectar en Navarra y que no cree que sea una excepción que "la mayoría de los bienes inscritos por la Iglesia 'por error', son inmuebles de los que la institución religiosa se ha desprendido, que significa que los ha vendido", dice.

"Lo que ocurre es que por lo visto el nuevo titular no ha inscrito esas propiedades (pues hacerlo es optativo) y han vuelto a aparecer a nombre de la Iglesia", explica el coordinador de la plataforma y concluye con que "no hay errores, lo que pretende la Iglesia es arreglar las inscripciones y que aparezcan como devueltos, pero realmente están vendidos, eso es algo que hemos detectado en parte de las propiedades", añade. Una casuística que está teniendo lugar, según la coordinadora, en muchos de los casos de esos inmuebles que ahora se ha visto que no pertenecían a la Iglesia.

"Si los gobernantes cumplieran con sus compromisos se solucionaría todo, pero están siendo absolutamente incoherentes"

Por último, Andrés Valentín hace hincapié en que "si los políticos cumplieran sus promesas se solucionaría todo". " Sánchez, en su discurso de investidura dijo: 'articularemos las medidas necesarias para la reversión de los bienes inmatriculados'. Con que cumplan lo que venía en el programa de Unidas Podemos y PSOE, se solucionaría todo, pero el Gobierno de coalición está siendo absolutamente incoherente con sus compromisos".