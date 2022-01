El Sindicato de Enfermería SATSE ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la Conselleria de Sanidad por "el alto número de contagios y recontagios que se han producido este mes de enero entre el personal sanitario".

La organización considera que la conselleria "no está aplicando todas las medidas de prevención de riesgos laborales a su alcance para atajar las infecciones de los casi 66.000 trabajadores sanitarios y, especialmente, de las enfermeras, categoría que acumula el mayor número de profesionales infectados -de los 17.150 profesionales contagiados en toda la pandemia, 6.099 son enfermeras (el 35%)-". Según estos datos, apunta la entidad en un comunicado, las enfermeras se contagian un 204% más que la población en general.

En su denuncia, SATSE aporta "preocupantes" datos que, según recalca, "demuestran que las medidas de prevención laboral aplicadas por la conselleria para proteger a su personal no son efectivas ante la nueva variante ómicron".

Así, señala que en las últimas 10 semanas (del 18-11-21 al 20-1-22), se han producido 6.040 contagios de profesionales sanitarios -es decir, el 35% de las infecciones de profesionales desde el inicio de la pandemia-, de los que 2.248 corresponden a enfermeras -es decir, el 37% de las infecciones de enfermeras en esta secta ola. Además, añade, "solamente en la semana del 14 al 20 de enero, se han infectado o reinfectado 1.722 profesionales, de los que 661 son enfermeras".

En su denuncia ante Inspección de Trabajo, el sindicato hace hincapié en algunas "deficiencias" en el funcionamiento de los centros sanitarios que "ponen en riesgo la salud de los trabajadores". Entre ellas, cita el "protocolo obsoleto en los equipos de protección individual, ya que, mientras la OMS y el Ministerio de Sanidad recomiendan la mascarilla FFP2 ante la evidencia científica de la transmisión aérea de la covid, la Conselleria de Sanidad mantiene la mascarilla quirúrgica como opción cuando no hay contacto con pacientes contagiados".

Frente a esto, la Conselleria de Educación y el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria IVASS "solo proporcionan FFP2 a sus trabajadores".

Reprocha igualmente que las consultas y salas de enfermería de los centros de salud, de las Consultas Externas, de los centros de especialidades y de los hospitales "no cuentan, en gran número de casos, con medidas de ventilación y renovación adecuada de aire" y advierte de "accesos a centros sanitarios no controlados, puesto que en las entradas a los centros de salud, centros de especialidades y a las Consultas Externas no se solicita habitualmente el pasaporte Covid a pacientes y acompañantes (solo se solicita en los accesos a la zona de hospitalización)".

SATSE lamenta que "tampoco se realizan pruebas PCR a quienes ingresan por patologías no Covid (solo a quien ingresa por intervención quirúrgica) y no se solicita el pasaporte covid en las cafeterías de muchos hospitales".

Mayor control de acceso a los centros

Por todo ello, ha solicitado a la Inspección de Trabajo que requiera a la conselleria para que establezca medidas como un mayor control de acceso a centros sanitarios, tanto de pacientes, ingresos y acompañantes; la modificación del protocolo para garantizar la dotación de mascarilla FFP2 a los profesionales en cualquier ámbito sanitario; la instalación de aparatos portátiles con filtros HEPA en espacios cerrados y mal ventilados de los centros sanitarios, tal y como han hecho las consellerias de Educación y Justicia y el refuerzo de los servicios de prevención de riesgos laborales de los departamentos de salud, para que evalúen e implementen estas medidas.

SATSE espera que la Conselleria "incremente las medidas de prevención y protección a sus trabajadores en aras de disminuir las cifras de contagios actuales, cifras que evidencian un problema de prevención y de falta de seguridad laboral", concluye.