Un total de 46 colegios de la Comunitat Valenciana, con más de 15.000 alumnos, han organizado la carrera solidaria «Kilómetros de Solidaridad» de Save the Children para recaudar fondos para la infancia más vulnerable, con motivo del Día de la Paz que se conmemora mañana, domingo 30 de enero. «El Día de la Paz y la No Violencia es importante para Save the Children porque los niños y niñas se movilizan con nosotros y trabajan valores como la solidaridad o la justicia».

Lo hacen, dice Rodrigo Hernández, director de la ONG en la Comunitat, «ayudando a otros niños y niñas que se encuentran en situaciones muy complicadas en otras partes del mundo». Este curso escolar se cumplen 18 años de la primera carrera solidaria en la Comunitat de Save the Children. Desde entonces, se han celebrado en la autonomía más de 1.800 carreras solidarias en unos 620 centros escolares. Más de 500.000 dorsales A lo largo de todas las ediciones, el profesorado ha participado en un total de 36.991 ocasiones, tras lo que muchos se han convertido en fieles participantes al coordinar la carrera año tras año, hasta contabilizar 522.376 dorsales. En las dos décadas que lleva en marcha la cursa, se ha recaudado más de un millón de euros para cooperación Los alumnos, además de participar en la carrera en sus colegios, también trabajan valores de solidaridad, empatía y compañerismo junto a sus profesores a través de talleres de sensibilización. Recaudan de más de un millón La carrera solidaria ha recaudado en todo este tiempo en la Comunitat un total de 1.164.871 euros (12.587.496 en el conjunto de España) para proyectos de cooperación en lugares como Sudán, Níger, Etiopía, República Democrática del Congo, Haití, Siria, Costa de Marfil, Sierra Leona o Mali. En los 18 años, los niños de estos colegios se han volcado buscando patrocinadores —familiares y amigos que aportan una cantidad por cada kilómetro que corran— que les ha permitido conseguir una gran ayuda para la infancia más vulnerable. Inscripción abierta La inscripción a la carrera está en todo momento abierta, dado que depende de cada centro educativo elegir la fecha y formato en la que desea realizarse. Para ello, la organización anima a visitar su web para conocer toda la información o escribir un correo a «carrera@savethechildren.org» para recibir los materiales educativos o información detallada.