"Este Gobierno es del ‘No a la guerra’, pero atiende los convenios internacionales"

Tiene un minuto de silencio después por la última víctima de la violencia machista, una rutina demasiado habitual. El Palacio del Temple aún brilla casi tres años después de su reapertura, tras una larga y compleja rehabilitación. El despacho de Calero es funcional: solo un artesonado en un anexo exhibe la belleza del pasado.

La nombran y, a la vuelta de la esquina, una pandemia. ¿Si lo sabe no acepta?

Soy valiente, nunca he tenido miedo a nada.

¿Ha habido algo bueno en este tiempo de virus?

Sí. Estoy muy harta de que estemos siempre poniendo el foco en lo negativo. Han sido años muy duros, pero me quedo con cómo hemos respondido como sociedad y la complicidad entre todas las instituciones. Nos tenemos que sentir orgullosos. Hemos crecido como sociedad.

Uno de los conceptos de este tiempo ha sido el de cogobernanza. ¿Ha significado también falta de coordinación entre los territorios y con el Gobierno?

Hay gente que piensa que no deben existir las autonomías y pongo en valor la mirada del presidente Sánchez de lealtad y respeto hacia los gobiernos autonómicos. En la C. Valenciana han cambiado las relaciones desde 2019. Esta Comunitat ha ganado con este gobierno. La prueba es que nunca ha estado mejor financiada.

Aunque sea insuficiente.

Siempre va a ser insuficiente, porque siempre habrá más necesidades.

El debate ahora sobre la pandemia es qué hacer con las restricciones y el certificado covid. ¿Qué opina al respecto?

Que la lealtad tiene que ir en ambos sentidos. Y no lo digo por la C. Valenciana, que la hay. El certificado covid, si para algo ha servido, es para que gente que no había pensado vacunarse lo valore. El éxito de que ómicron esté cursando como lo está haciendo es porque más del 90 % de la población está vacunada. No puede ser que haya gente que piense que no.

¿Se debería ser más severo normativamente con los negacionistas y los antivacunas?

Sí. Es una barbaridad que con todo lo que hemos sufrido, con tanta gente que se nos ha ido, alguien cuestione todo un sistema. No puede ser que se pongan a las puertas de los colegios insultando a los padres. O a las puertas de los restaurantes, que están cumpliendo con la responsabilidad individual y colectiva. Tolerancia cero con estas personas que nos alteran. No hay derecho.

Tras el esqueleto de financiación que el Ministerio de Hacienda presentó en diciembre, se ha extendido un pesimismo sobre las posibilidades de reformar el sistema en esta legislatura. ¿Cree que es posible?

Sería deseable que fuera posible. El Gobierno está cumpliendo y ha puesto encima de la mesa un boceto para empezar a hablar. Los partidos son los que ahora se tienen que sentar dejando a un lado temas partidistas y con una voluntad de verdad de mejorar la propuesta, no de dinamitarla. Es necesaria una reforma. Todos lo sabemos. Hay unas bases que contemplan lo que la C. Valenciana reclama, el tema poblacional, pero todo es mejorable. Si todos se pusieran de acuerdo, la propuesta saldría.

¿Al Gobierno le interesa, porque es una situación muy espinosa y más en un ciclo electoral?

Va a ser difícil en esta legislatura, pero no por parte del Gobierno, sino por los grupos de la oposición, que están muy beligerantes en el no por el no.

¿Tiene alguna información sobre si el criterio de población ajustada va a ser el único o va a haber otros fondos adicionales?

El plan es para aceptar mejoras y acuerdos. Hay un recorrido. Si se logra, será una propuesta mejorada. Creo que no va a ser el único criterio, el de la población, pero hace falta un recorrido de trabajo, diálogo y consenso.

¿Puede haber más dinero para las comunidades a costa del de la Administración del Estado?

En estos dos años si algo se puede destacar es que se está gobernando para que nadie se quede atrás. Nunca ha habido tanto dinero público para paliar esta crisis sanitaria, económica y social. El Gobierno no está escatimando recursos y con el tema de la financiación autonómica se trabajará en esa misma línea, para que todas las comunidades se vean beneficiadas. El modelo de financiación no será para beneficio de unas sobre otras.

¿El proyecto de reforma laboral se puede tocar para ajustarlo a las pretensiones de grupos minoritarios o cree que es mejor sacarlo tal como está con el apoyo de otras fuerzas?

El pacto de la reforma laboral tiene que salir adelante y a ver qué grupo político da la talla. Después de tanto tiempo que no había un acuerdo con patronal y sindicatos, se llega a uno y no puede ser que ahora cada uno quiera poner su granito de arena. Es una barbaridad el debate que se ha abierto.

Al final las leyes las promulgan los parlamentos.

Pero los parlamentos representan a la gente. Somos reflejo de la sociedad y esta ha dicho sí a este acuerdo, así que no tenemos más remedio que decir sí a este acuerdo. Si no, es una disfunción.

También es síntoma de este tiempo, donde las minorías tienen mucho peso y poder.

Recuerdo cuando se machacaba al bipartidismo...

¿La ley de Vivienda, cree que hay que promulgarla lo antes posible tal como está, como pide Unidas Podemos?

Vuelvo a decir que todo es mejorable, pero empecemos a andar y ya veremos lo que hay que retocar. Es una ley magnífica que va a aportar a muchos jóvenes que están en las casas con los padres.

Para algunos supone intervenir el mercado inmobiliario.

Esta ley deja marchar al mercado inmobiliario, pero también da una cobertura a la gente que no se puede acoger al mercado. El Estado tiene que velar por estas personas. Creemos en un Estado fuerte para velar por las personas vulnerables para que crezcan. Un Estado débil no piensa en nada.

¿Qué le parece el mensaje de ‘No a la guerra’? ¿Lo rubrica?

Sí. Soy de las del ‘No a la guerra’ y el Gobierno es de ‘No a la guerra’. El Gobierno cada vez que abre la boca es para pedir un acuerdo político. Está por la vía diplomática. Pero estamos dentro de la OTAN y somos un Gobierno responsable, que tiene que atender nuestros convenios internacionales. El presidente Sánchez ya tiene experiencia de Kosovo.

Ahora ha recibido críticas porque el Gobierno ha quedado relegado en la negociación.

Que no haya estado en la fotografía no quiere decir que no se esté trabajando por un acuerdo.

¿Le haría alguna crítica al Gobierno de Pedro Sánchez?

Pocas críticas puedo hacer, porque soy la delegada de este Gobierno aquí.

Pero un Gobierno no siempre acierta.

No, pero en estos dos años tan duros se le puede reprochar poco al Gobierno de Pedro Sánchez porque está trabajando para y por las personas con uñas y dientes .

¿Ni siquiera el asunto de las Cercanías?

Hay problemas que no se pueden arreglar de la noche a la mañana. Tenemos un problema con las Cercanías, pero con una tasa de reposición cero, si la covid ha afectado a la gente, si no tenemos sustitutos... Ahora el Gobierno ha puesto en marcha un plan de vigilancia continua para actuar en el momento. Y están los cursos de maquinistas en marcha. Iremos viendo poco a poco los resultados.

Compromís ha pedido su dimisión y ha sido crítico con usted. ¿Cree que es un socio leal o que utiliza al Gobierno de España para cuestionar a Ximo Puig?

No sé por qué se vistió al principio que yo venía aquí a ser el ariete de Compromís. Luego hubo un malentendido que ya está subsanado con la vicepresidenta. Pero aquí están saliendo los presupuestos y todo. Es un gobierno que funciona.

¿Se arrepiente de alguno de sus comentarios en redes sobre Joan Baldoví o Carles Mulet?

Ya se han aclarado los temas con ellos y la relación ahora es mucho más fluida. Es perfecta.

¿Los compromisos de investidura con Compromís se han cumplido?

Creo que sí. Siempre falta algo, pero queda año y medio de legislatura.

¿El Botànic es inspiración para el Gobierno o es una exageración?

El Gobierno central ha copiado el modelo del Botànic, que ha funcionado en la Comunitat Valenciana. La cogobernanza es eso, experiencias recíprocas.