La maraña de datos sanitarios irrumpe en el cálculo de la financiación

El modelo que defiende la Comunitat Valenciana para la reforma de la financiación autonómica es el de la población ajustada. Es decir, que el reparto económico a las comunidades se haga en función de a cuántas personas se va a dar servicio a lo que se añadirían indicadores correctivos como, por ejemplo, dar más dinero a las que tenga más personas mayores porque requieren de más atenciones.

La base teórica está clara. La pregunta siguiente es: ¿Cuántos somos? ¿A cuántas personas se les da, por ejemplo, servicio sanitario en la Comunitat Valenciana? La respuesta rápida habla de cinco millones de habitantes en el territorio valenciano, sobre el 11 % de la población total española. Sin embargo, cuando hay dinero, miles de millones, de por medio, los números han de ajustarse más.

El comité de expertos valenciano que estudia la reforma de la financiación se ha topado con este problema al analizar el esqueleto presentado por el Ministerio de Hacienda. El borrador ministerial apuesta por el concepto de Población Protegida dividido en 20 tramos de edad basándose en el registro de tarjetas sanitarias. La fuente, dice el comité en sus alegaciones, parece buena, pero, sin embargo, "presenta limitaciones que cuestionan su utilización como indicador de los usuarios potenciales del servicio".

El Ministerio de Hacienda sitúa a 4,6 millones de valencianos en "población protegida" mientras Sanidad da asistencia a casi 4,8 millones

Aterrizando a los números: según los datos de Hacienda (de 2017), la población protegida en la Comunitat Valenciana es de 4,6 millones de personas, el 11,1 % de la población de España, pese a que si se mira el total, son 4,9 los millones de valencianos registrados, el 11,3 % del total del Estado. En ese primer cálculo, la autonomía valenciana perdería peso respecto al reparto de fondos según la población protegida: del 11,3 que representa en total al 11,1 %. No solo eso, sino que los casi 300.000 valencianos "no protegidos", que no estarían en el sistema sanitario público, representarían el 18 % del total de España. Mucho más que su peso real.

La diferencia alarma a los expertos que se preguntan de dónde puede venir. Y piensan: "los mutualistas de Muface, Mujegu e Isfas que han decidido recibir las prestaciones sanitarias a través de aseguradoras privadas". Pero no acaban de salir los datos porque estos solo son unos 166.000, el 9,5 % del total de España. La situación le ocurre parecido a Canarias y Cataluña cuyas poblaciones no protegidas son un peso mucho mayor (8,5 % y 25 %) que lo que representa su total de habitantes (4,7 % y 17 %).

Estos cálculos, además, generan importantes diferencias territoriales (que luego se verán replicadas en el reparto económico). Los expertos comparan los datos valencianos con los madrileños y se da la paradoja de que mientras en la Comunitat Valenciana en todos los grupos de edad la población protegida siempre representa menos que el total de la población (en torno al 95 %, lo que significaría que un 95 % de los valencianos estaría protegido), en la Comunidad de Madrid hay franjas donde existe más población de protegida que habitantes. Esto genera diferencias de cobertura entre ambos territorios de hasta 11 puntos en algunos grupos etarios.

Pero si el mareo no había sido suficiente, los datos tienen un requiebro más si se va a la fuente oficial de la Conselleria de Sanidad. En 2017 (por comparar los mismos años que maneja el informe) la Memoria de Gestión de la sanidad valenciana contabilizaba 4.978.475 personas incluidas en el SIP (Sistema de Información Poblacional) de los que, indica, "con asistencia" hay casi 4,8 millones.

"Es obvio que la base de datos de tarjetas sanitarias no proporciona una información homogénea y de calidad"

La diferencia respecto a las 4,6 millones que señala el ministerio de "población protegida" es que estas son solo las que están señaladas en el grupo de "aseguramiento con empadronamiento" mientras que las 300.000 restantes forman parte de colectivos como mutualistas, personas con asistencia sanitaria universal, "grupos especiales" o desplazados.

Este baile de cifras, provocado por la falta de depuración de las bases de datos y no contar con criterios homogéneos entre las comunidades, hace que para los expertos sea "obvio que la base de datos de tarjetas sanitarias no proporciona una información homogénea y de calidad" y que no deba emplearse para calcular la financiación. A cambio, proponen utilizar los datos del padrón. "Cuántos somos" será otro punto de batalla para la reforma de la financiación.