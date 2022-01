La derecha valenciana imita a Ayuso en el Congreso y pone en el foco los fondos del Gobierno a la C. Valenciana

Los diputados valencianos de PP y Vox han puesto en el foco la relación entre el Gobierno de España y la Comunitat Valenciana. Si hasta hace no mucho la crítica hacia cualquier reparto económico del ejecutivo central hacia las arcas valencianas estaban dominadas por palabras como "olvido", "desprecio" o "marginación", la nueva estrategia de la derecha se basa más en poner en cuestión que este dinero llegue.

A la ofensiva del PP nacional, con recurso judicial incluido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la distribución de los fondos europeos (Ayuso acusa que se perjudique a su autonomía a cambio de beneficiar a otras dirigidas por los socialistas como la valenciana) se le ha sumado en el Congreso las preguntas al Gobierno de parlamentarios valencianos PP y Vox con el foco puesto en recursos económicos que aterrizan en la Comunitat Valenciana.

Vox y PP se unen a la campaña de los de Casado contra el reparto de recursos europeos del ejecutivo

La última ha llegado de la mano de la ultraderecha. Vox ha registrado esta semana en el Congreso tres preguntas sobre el reparto de 56 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la primera fase del programa de modernización de regadíos sostenibles que están previstos para la Comunitat Valenciana. Este importe supone, según datos oficiales, que la huerta valenciana reciba un 13 % de las ayudas totales de esta partida que ha ido a toda España.

En estas mociones, el partido que dirige Santiago Abascal, a partir de sus diputados en Toledo, Salamanca y Valladolid, preguntan al Ministerio de Transición Ecológica por los "criterios" que han regido este reparto, cuánto se espera que se reduzca el coste energético con las plantas solares fotovoltaicas que se instalen y cuántos metros cúbicos de agua se prevé ahorrar. Las cuestiones se circunscriben exclusivamente a la Comunitat Valenciana.

Los dos partidos ponen en el foco 55 millones para agricultura, 100 para movilidad y 50 de innovación turística

No es el único texto que ha presentado la formación de extrema derecha poniendo en el foco recursos económicos que tienen como destino infraestructuras valencianas. En noviembre, tras ver la luz los Presupuestos Generales del Estado, apuntaron hacia los 100 millones de euros que el Ministerio de Transportes concedía a la Generalitat para la implantación de "experiencias piloto de soluciones de movilidad innovadora".

La diferencia respecto a la anterior es que esta pregunta estaba secundada por tres diputados elegidos por la circunscripción de València: Ignacio Gil Lázaro, cabeza de Vox por esta provincia en 2019; Cristina Calonje y Julio Utrilla. Esta ya está respondida por el ministerio que, a la petición de "razones" para dar esta línea nominativa a la Comunitat Valenciana, señaló que era para "apoyar financieramente la implantación de estas soluciones innovadoras de movilidad" y atender las necesidades de manera "económica y eficiente".

Queja por no llegar las ayudas a los ayuntamientos del PP

También en la diana han puesto diputados valencianos del Partido Popular el reparto de 660 millones de de euros de fondos europeos de ayuda al turismo para los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, en este caso, la pregunta va más dirigida no tanto a que vaya a municipios valencianos, sino a que, según protestan, "se hayan excluido a los ayuntamientos gobernados por el PP".

Estos 660 millones, no obstante, no acabaron todos repartidos en ayudas en los consistorios valencianos ni es del todo cierto que los que cuentan con un alcalde 'popular' no hayan visto ni un euro. De los 660 millones, la Comunitat Valenciana recibió casi 50 millones a partir de proyectos elaborados por los consistorios y presentados por la Generalitat ante el ministerio. De estos, 11,4 millones han ido a parar a cuatro ayuntamientos dirigidos por el PP: Torrevieja, Finestrat, Alcalà de Xivert-Alcossebre y Benissa.

De los 48 millones restantes, casi 16 han ido a parar por una parte a proyectos autonómicos de turismo sin recaer en concreto en ningún municipio y otro millón y medio a un proyecto mancomunado en el interior de la provincia de Valencia en el que se encuentran varios ayuntamientos. El enfado de los 'populares', sin embargo, está en que mientras que el ayuntamiento de València ha recibido siete millones de euros, ni Alicante ni Benidorm han recibido nada.