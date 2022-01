Inicio tímido y con muchas preguntas de la tarjeta Suma de integración tarifaria

La tarjeta Suma de integración tarifaria ha arrancado hoy tímidamente y con muchas preguntas entre los usuarios. La mayoría de usuarios siguen utilizando sus bonos habituales ya que, al haber transcurrido un mes de 2022 la mayoría de usuarios ya viajan con sus respectivos abonos. Pero para quienes ya habían agotado los soportes de diez viajes o mensuales, hoy podían renovarlo con las nuevas tarifas que reducen hasta 8 euros los Bono 10 transbordo de una zona o 12 euros para los de dos (antes valían 9 y 15 euros). O que reduce hasta 35 euros el abono mensual de una zona (antes 45 euros) o 53 los de dos (antes costaban desde 58,30 euros hasta 79,10 los de cuatro zonas en Metrovalencia).

La mayoría de personas usuarias del transporte público consultadas por Levante-EMV en la Estación del Norte o en la parada de Metrovalencia de Xàtiva desconocían la novedad que les permitirá viajar con un único soporte en los cuatro medios de transporte integrados: Cercanías, EMT, Metrobus y Metrovalencia. Pero sí se mostraban dispuestos a adquirir los nuevos títulos cuando agotaran los viajes ya adquiridos, como explicaba una pareja de Alaquàs y Torrent en la parada de Xàtiva de Metrovalencia. "Como aún nos quedan viajes antiguos los tenemos que agotar, pero claro que los utilizaremos", explicaban a Levante-EMV.

Al ser el primer día, la nueva tarjeta y tarifas aún no se ha extendido a todos los estancos y kioskos autorizados para la renovación de los abonos. Dos de estos establecimientos en el centro de València desconocían las nuevas tarifas y confirmaban que no disponían de las tarjetas Suma para expedirlas. En otros dos estancos de Ciutat Vella sí confirmaron que podían recargar con las nuevas tarifas, pero que aún no disponían de los nuevos soportes. Aunque éstos últimos no es necesario renovarlos. La tarjeta Mobilis (que ya integraba Metrovalencia y EMT) se puede recargar con las nuevas tarifas, siempre que se hayan agotado los títulos adquiridos antes del 31 de enero.

El conseller de Movilidad, Arcadi España, ha visitado con su equipo la estación de Metrovalencia para comprobar in situ la aplicación de las nuevas tarifas y cambios zonales en Metrovalencia. "En las próximas semanas se acabará de implantar en todos los puntos de venta. Es normal que haya puntos de venta habitual que tienen alguna dificultad, pero estamos haciendo la formación de los quiosqueros y puntos de venta para que la gente se familiarice con las nuevas tarjetas, zonas y tarifas, por lo que en unas semanas estará completamente implantado el sistema que hoy comenzamos a perfilar".

Sobre la ampliación de la integración tarifaria hasta la Ribera, la Costera y la Safor, el conseller Arcadi España ha explicado que "hoy es un hito importante para el transporte de toda el área metropolitana, pero hemos de ser más ambiciosos. Seguiremos hablando con Renfe para integrar otros municipios que no están en el área metropolitana pero que también tienen una conexión importante con València ciudad, porque muchísimas personas vienen a trabajar o a estudiar. Hay que continuar esa tarea de hacer el transporte público más económico y más sencillo. Y es lo que vamos a trabajar en los próximos meses. Iremos ampliando esa área de integración tarifaria en el plazo de un año". El conseller Arcadi España adquirió una tarjeta Suma 10 (10 viajes que no caducan en un mes).