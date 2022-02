"Urgen el reciclaje de los conductores y reconocimientos médicos más estrictos"

Las asociaciones de autoescuelas valencianas piden un cambio inmediato en las leyes para el reciclaje de los conductores, una renovación de los carnés de conducir para mayores de 65 años más frecuente a la actual y unos reconocimientos médicos más estrictos. Aunque se trata de una reacción a la polémica sobre este asunto, reabierta con el accidente del pasado fin de semana en Rotglà i Corbera, donde un despiste de un conductor de 87 años en la salida de una rotonda provocó la muerte de él y de otras cuatro personas, la demanda “viene de mucho tiempo”.

“Hasta que un conductor se retira, no tiene ningún tipo de reciclaje, y eso es un grave problema. Conducir requiere ponerse al día de de las normativas que van entrando, que afectan especialmente a los mayores”, explica Juan Carlos Núñez, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE). Desde la Unió de Autoscuelas, su presidente, Armando Galindo, subraya la necesidad de cambios en las normas. “Los profesionales, como los camioneros y conductores de autobuses, se reciclan cada 5 años. ¿Por qué no todos los conductores? Pero aparte, es fundamental tener en cuenta que las personas mayores pierden habilidades psicomotrices y es absurdo que pasen 5 años sin pasar un reconocimiento”, explica Galindo.

El accidente ocurrido el domingo por la noche en la A7 se produjo por un error de un conductor de 87 años, que entró en la Autovía por la salida equivocada, pese a la presencia de dos grandes señales de dirección prohibida. Recorrió cuatro kilómetros en sentido contrario antes del golpe final con un Renault en el que viajaban 4 jóvenes de entre 18 y 21 años. El resultado, 5 personas muertas. El conductor, que regresaba junto a sus dos acompañantes, su pareja sentimental y otra mujer de 87 años que también murió, de un baile en el Hogar del Jubilado de l’Alcudia de Crespins, no había bebido alcohol, según testigos. Por lo que todo indica que se debió, efectivamente, a un grave despiste, habitual en personas de tanta edad y con más razón si es por la noche.

Muchos conductores no saben cómo se circula por las rotondas y tampoco la DGT no hace ninguna campaña de este tipo"

“Es un despiste por edad, no hay vuelta de hoja. Eso nos obliga a buscar soluciones, como a restringir más la conducción a personas mayores con reconocimientos más estrictos y renovaciones del carnet con menos cadencia de tiempo. Sabe mal decirlo a los mayores, pero hay que coger el toro por los cuernos”, asegura el presidente de la Unió de Autoescuelas. “Sabemos cuántas personas mayores mueren en accidentes de tráfico, pero no cuantos provocan. La culpa no es de ellos, por supuesto, sino del Gobierno que no toma medidas. Cuando nosotros organizamos alguna jornada de seguridad vial para mayores, el aforo se llena. Sí tienen interés en aprender, pero es el Gobierno el que tiene este asunto abandonado”, subraya Núñez desde AVAE. “Muchas veces hay un conflicto padres-hijos porque a ver cómo les dices que ya no tienen habilidades para conducir. Falla el sistema”, añade.

Ambos coinciden en la falta de campañas sobre cómo se circula en las glorietas. “Tienen relativamente poco tiempo, así que muchas personas no han estudiado en la autoescuela cómo deben circular por ellas. Hace falta reciclarse. La Dirección General de Tráfico no hace campañas de las glorietas tampoco”, coinciden.

Las dos asociaciones de autoescuelas demandan un control más estricto de los reconocimientos médicos, demasiado laxos, sobre todo con las personas mayores. "Para empezar, los médicos que los hacen deberían tener acceso al historial del conductor, que no lo tienen. Así que muchas personas mayores mienten sobre su estado físico o neurológico porque no quieren perder el carnet, porque están activos y sin coche se verían muy limitados. O como mínimo, que el médico de cabecera informara a la clínica del estado del conductor, de si puede conducir o no por la noche, de si necesita que le limiten la velocidad, etc", expica Núñez.