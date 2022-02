Las tres universidades CEU en España organizan la próxima edición del congreso mundial de universidades sobre aprendizaje colaborativo internacional o 'virtual exchange', que por primera vez se celebra fuera del ámbito anglosajón y que reunirá en València a más de 700 participantes el próximo mes de octubre, según han informado fuentes de la institución académica.

Al respecto, explican que la 'virtual exchange' es una modalidad de formación universitaria que permite a los estudiantes participar en equipos integrados por estudiantes de distintos países, conectados online para resolver un reto o diseñar un proyecto conjunto en torno a una materia o asignatura común.

De este modo, la colaboración con estudiantes de distintas culturas, reunidos digitalmente en sesiones formativas simultáneas como los COIL (Collaborative International Learning), convierten a los distintos formatos de 'virtual exchange' en experiencias de formación internacional sin necesidad de viajar a otro país.

El IVEC es el mayor foro internacional de docentes y responsables académicos de universidades de todo el mundo interesadas en promover nuevas metodologías educativas de carácter multicultural basadas en el uso de las tecnologías.

Las universidades y entidades internacionales fundadoras del IVEC, que actualmente integran su comité directivo, son las estadounidenses State University of New York, DePaul University of Chigaco, University of Washington Bothell, Drexel University de Filadelfia y la East Carolina University; la Universidad de Monterrey, en México; y la Durban University of Technology, en Sudáfrica, junto a dos organizaciones internacionales universitarias: UniCollaboration, the European telecollaboration consortium; y FAUBAI, Brazillian Association for International Education.

El IVEC 2022, del 26 al 28 de octubre, tendrá como sede presencial el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), en su campus de Alfara del Patriarca.

Al respecto, el vicerrector de Internacionalización de la CEU UCH, Alfonso Díaz, destaca que el valor añadido para elegirles como sede del próximo IVEC ha sido su papel como "pioneros en la implantación de los COIL en España y como puente para la participación de universidades de Latinoamérica en estas actividades".

Aunque la CEU UCH ya cuenta con un tercio de estudiantes internacionales entre su alumnado, lo que la convierten en una universidad multicultural en sus aulas, el Vicerrectorado de Internacionalización promovió la inmersión en el 'virtual exchange', como metodología docente innovadora e internacional: "Empezamos con seis COILs en el curso 2019-20 y en dos años hemos impartido ya 50 más". Así, señala que solo este curso aún quedan 12 por celebrar.

Casos reales, soluciones multiculturales

Para el vicerrector Díaz, que es 'associated member' de la European Association for International Education (EAIE), los formatos de 'virtual exchange', como los COIL, "son una oportunidad de conectar y crear lazos a través de la tecnología entre estudiantes de todo el mundo.

Así, destaca que las actividades colaborativas y de enseñanza aplicada a casos y retos reales les permiten además adquirir unas habilidades para pensar y trabajar de un modo global que van a ser esenciales en su futuro profesional.

Esta innovación metodológica, surgida hace unos años en Nueva York, ya está extendida en Latinoamérica, en Asia y en Centroeuropa. Así, el próximo IVEC será una oportunidad única para poner en común en Valencia experiencias de éxito aportadas por universidades de distintos países y continentes".

Más de 700 participantes internacionales

Está previsto que el congreso IVEC 2022 reúna el próximo octubre a más de 700 participantes de universidades de todo el mundo en un formato híbrido, de modo que la mitad de ellos asistan presencialmente a las sesiones en el Paraninfo de la CEU UCH en València y la otra mitad puedan conectarse digitalmente a las sesiones.

Entre los asistentes habrá profesores, responsables universitarios y gestores académicos interesados en promover nuevas metodologías formativas multiculturales a través de la tecnología, así como estudiantes que compartirán su experiencia de participación en este tipo de formación innovadora y globalizada.

Este mes de enero se ha abierto el plazo de presentación de comunicaciones sobre experiencias de intercambio virtual para el congreso IVEC 2022. Las admitidas por el comité organizador serán publicadas como papers en un número especial de la revista Journal of Virtual Exchage, además de formar parte de las actas del congreso, al objeto de promover las experiencias de éxito en esta modalidad de formación internacional en línea.