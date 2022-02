Nicoleta Mataoanu llegó a la Comunitat Valenciana en el año 2003 como cuidadora del hogar. Aunque, reconoce, nunca vino con la intención de quedarse para siempre, este mayo se cumplen 14 años desde que volvió por segunda vez y se estableció en Almàssera, pueblo al que está muy agradecida. Este año planea regresar definitivamente a su país.

"Vine para cuidar a un amigo y a su hijo. Aunque me duele muchísimo dejar este pueblo, porque me siento muy bien aquí, mi sangre me llama, mis raíces. Duele porque aquí me han acogido como una familia más, tengo unos vecinos preciosos, la gente es muy amable. Mis amigos saben que yo estaba deseando volver a casa, y me dicen que estoy loca y que estoy muy bien aquí, que para qué me voy, pero a mí la parte financiera no me atrae, me atraen mis sentimientos, mi familia, mis amigos, mi casa...", cuenta Nicoleta.

Los motivos pueden ser muy diversos, en el caso de Nicoleta son personales. Pero lo cierto es que la Comunitat Valenciana lleva una década perdiendo residentes de nacionalidad rumana desde que se anotara un pico máximo en el año 2012, según las cifras del censo de población extranjera por nacionalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE). El padrón muestra que en el año 2012 había 148.331 personas de origen rumano, mientras que a fecha de 1 de enero de 2021 eran 99.990, lo que supone un 32,59 % menos. En el conjunto del estado, el descenso en el mismo periodo ha sido del 28,17 %.

"No es tan fácil"

Anca Albert, presidenta de la asociación hispano-rumana Pro Datina, vive en España desde hace 19 años, pero lleva en València tan solo ocho. La crisis de 2008 afectó a su economía y en 2014 tuvo que cerrar su tienda de pueblo. Ahora es profesora de lengua rumana en colegios españoles durante las horas extracurriculares gracias a un proyecto impulsado por el Instituto de la Lengua Rumana de Rumanía.

"Hay personas que sí que quieren irse, pero los demás no, están bien arraigados, algunos tienen sus propios negocios. Yo por motivos personales viajé a Rumanía mucho, pero cuando venía a València me sentía como en casa", declara Anca.

La presidenta de Pro Datina sigue viendo cómo llegan personas a la Comunitat Valenciana desde Rumanía con la esperanza de encontrar trabajo, pero advierte de que la situación "no es tan fácil". Anca señala como ejemplo las dificultades que pueden vivir a la hora de empadronarse o de conseguir un alquiler. "Conozco gente que se ha vuelto por el tema económico", declara.

Descenso a partir de 2012

Francisco Torres, profesor titular de Sociología de la Universitat de València, explica que este fenómeno, la reducción de la población de Rumanía, no es específico de la Comunitat Valenciana, si no que responde a una tendencia general. "En contra de lo que pudiéramos pensar, no empieza con el inicio de la gran recesión en 2008. El número de inmigrantes en general y, en particular de la población rumana, continúa aumentando hasta 2012. Es entonces cuando empieza a disminuir", explica Torres.

El experto señala varios motivos, uno de ellos, los impactos de la crisis. "Con la gran recesión, hubo unas nuevas pautas de movilidad transnacional. Una parte de los rumanos, volvió a Rumanía y, sobre todo, se desplazó a otros países de Europa central, con menores impactos de crisis", detalla Torres, que publicó un estudio al respecto en 2017.

"En determinados casos, lo que se hace es establecer una migración circular, que sucede cuando pasas unos meses en un país, vuelves a tu país de origen, y al año siguiente repites más o menos lo mismo", explica el sociólogo, quien añade que, con esto, buscan "aprovechar las oportunidades de trabajo".

Francisco Torres constata este fenómeno en la comarca de Utiel-Requena en sus trabajos. "Hay familias inmigrantes de Europa del este, la inmensa mayoría rumanas, que están muy asentadas en el territorio. La comarca vio cómo, en términos generales, disminuía la población rumana, pero en realidad los núcleos familiares se mantuvieron y era un hermano, familiar, o amigo, el que hace la migración circular. Está unos meses en Rumanía y, por ejemplo, para la vendimia o para determinadas tareas vuelve. Además los agricultores de la zona ya los conocen, porque ya han trabajado con ellos", afirma el sociólogo.

Por este motivo, Torres destaca que las cifras actuales del padrón no recogen "adecuadamente esta población flotante que hace migración circular" y que, añade, es muy difícil de cuantificar. "Si vienen a la Comunitat Valenciana por tres o cuatro meses, hablando del caso de Utiel-Requena con contratos en su inmensa mayoría, no necesariamente se van a dar de alta en el padrón", detalla el sociólogo.

Impacto de la pandemia

Aunque todavía es pronto para calcular el impacto real de la pandemia sobre esta población, sí que hay algunas certezas: "Sabemos que ha afectado en todos los planos bastante más a la población con una situación socio-económica más débil, con menos posibilidades para teletrabajar, con menos calidad residencial y con más situaciones de riesgo. Una parte importante de rumanos forman parte de las clases trabajadoras valencianas y, por tanto, están más afectados", advierte Torres.

En el caso de Anca, durante el confinamiento pudo seguir con sus clases de manera telemática, pero cuando el alumnado volvió a las aulas, vio restringido su acceso al colegio. Este curso ya ha podido retomar su trabajo de manera normal y reconoce haber percibido "un poquito de mejora en el ámbito laboral".

La labor de la asociación Pro Datina, de la que también forma parte Nicoleta, se ha visto reducida al mínimo con la pandemia. De hecho, admite Anca, han perdido su sede. Entre otras cosas, la presidente apunta que han realizado numerosas actividades culturales y cuentan con una pequeña cadena de radio que se puede escuchar por internet y un programa de televisión.

"Voy a echar todo de menos, la gente, las fallas, mi pueblo, los reyes magos, que no existen en Rumanía. Todo. Me he convertido en una española más. Este año quiero hacer a mi hija fallera para que lo viva desde dentro. Mi nena ha nacido aquí y es valenciana. Estoy muy agradecida", concluye Nicoleta, que espera poder regresar a su país de origen este mismo año.