La tarjeta Suma arranca la integración tarifaria con muchas preguntas

La tarjeta Suma de integración tarifaria arrancó ayer tímidamente y con muchas preguntas entre los viajeros. La mayoría de usuarios siguen utilizando sus bonos habituales ya que, al haber transcurrido un mes de 2022 la mayoría de usuarios ya viajan con sus respectivos abonos adquiridos a lo largo de este primer mes del año. Pero para quienes ya habían agotado los soportes mensuales o de diez viajes, ayer podían renovarlo con las nuevas tarifas que reducen hasta 8 euros los Bono 10 Transbordo de una zona o 12 euros para los de dos (antes valían 9 y 15 euros). O que reduce hasta 35 euros el abono mensual de una zona (antes 45 euros) o 53 los de dos (antes costaban hasta 79,10).

La docena de personas usuarias del transporte público consultadas ayer por Levante-EMV en la Estación del Norte o en la parada de Metrovalencia de Xàtiva desconocían la novedad que les permitirá viajar con un único soporte en los cuatro medios de transporte: Cercanías, EMT, Metrobus y Metrovalencia. Pero sí se mostraban dispuestos a adquirir los nuevos títulos cuando agotaran los viajes ya adquiridos, como explicaba una pareja de Alaquàs y Torrent en la parada de Xàtiva de Metrovalencia. «Como aún nos quedan viajes con las anteriores tarifas los tenemos que agotar, pero claro que los utilizaremos», explicaban a Levante-EMV. Otra vecina de Alfafar también confirmaba que la usaría en breve.

Informadores a pie de máquina

Al ser ayer el primer día de venta y puesta en marcha, la nueva tarjeta y el conocimiento de las tarifas aún no se había extendido a todos los estancos y kioscos autorizados para la renovación de los abonos. Dos de estos establecimientos en el centro de València desconocían las nuevas tarifas y confirmaban que no disponían de las tarjetas Suma para expedirlas. En otros dos estancos de Ciutat Vella sí confirmaron que podían recargar las tarjetas Mobilis con las nuevas tarifas, pero que aún no disponían de los nuevos soportes. Aunque éstos últimos no es necesario renovarlos. La tarjeta Mobilis (que ya integraba Metrovalencia y EMT) se puede recargar con las nuevas tarifas Suma, siempre que se hayan agotado los títulos adquiridos antes del 31 de enero.

Para facilitar que las personas usuarias se familiaricen con la nueva tarjeta, cerca de 30 auxiliares covid de FGV, más personal de la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), estuvieron ayer a pie de máquina expendedora en las estaciones más concurridas de Metrovalencia, informando sobre su uso y resolviendo cualquier duda. Cómo elegir zona y cuándo adquirir los nuevos títulos sin perder los anteriores eran ñas más frecuentes.

Para Cercanías, el nuevo Bono 10 Transbordo sólo se puede adquirir en las taquillas de la Estación del Norte, aunque sí se podrán renovar en las máquinas expendedoras de billetes. Los bonos mensuales deben adquirirse en Metrovalencia. El conseller de Movilidad, Arcadi España, destacó en la estación de Metrovalencia que «a partir de hoy [por ayer], el transporte público es más sencillo, barato y sostenible. Y en las próximas semanas se acabará de implantar la tarjeta Suma en todos los puntos de venta».