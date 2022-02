Siete fallecidos por covid en una residencia de Elx en dos semanas

Desde Recova (Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana) informan de que ascienden a siete las personas fallecidas por covid desde el pasado 19 de enero en la residencia de mayores de Altabix. Desde el centro también se asegura que tras el negativo de un grupo de usuarios, hay alrededor de unos cuarenta residentes contagiados actualmente. “Tenemos la sensación de que hemos perdido el control sobre los mayores. Nos han estado diciendo que los iniciales setenta contagiados eras asintomáticos, y los hechos están demostrando que en ningún momento fue así”, manifiesta Ester Pascual como portavoz de Recova.

La coordinadora alerta de que se mantienen los problemas de personal porque en el turno de tarde no hay suficientes auxiliares para dar meriendas, hidrataciones, cenas, higienes, cambios de pañal y acostar a los usuarios. Durante las mañanas hay el refuerzo de la Conselleria de Sanidad pero por la tarde quedan sin ese personal extra para atender a los residentes. Respecto a la enfermería, se mantiene el déficit que arrastra este centro desde el verano. “Sigue habiendo turnos sin enfermero y esto es especialmente grave. En aquellas franjas que no hay médico ni enfermero, administra la medicación una auxiliar y carecen de protocolos ante caídas que puedan provocar una hemorragia u otros acontecimientos graves que en personas de estas edades pueden surgir”, añade la propia Pascual.

A los residentes aislados no se les está realizando ningún acompañamiento a nivel psicológico y esto está suponiendo un mayor agravio a su situación. También hay muchas camas articuladas que no funcionan y están rotas. Esto supone que no pueden realizarse los cambios posturales correctamente, ni incorporar a los residentes para darles de comer.

“Tras conocer la denuncia de los sindicatos, acerca de la falta de formación en prevención que ha debido impartirles la Conselleria de Sanidad, nos quedamos perplejos. Estamos convencidos de que muchas muertes y deterioros galopantes se podrían haber evitado si la dirección y coordinación en la residencia hubieran sido las exigibles cuando tienes a tu cuidado a más de un centenar de mayores. Ya son muchos los años en los que los familiares y el Síndic estamos alertando acerca de la falta de dignidad que padecen estos mayores”, lamenta la portavoz de Recova. En consecuencia con esto, se exige la resolución del contrato con la actual empresa concesionaria.

Por último, la coordinadora apunta que en las reuniones que han mantenido tanto con la consellera Mónica Oltra como con la edil del Ayuntamiento de Elche Esther Díez “siempre se aduce a que jurídicamente no es posible implementar esa reversión, cuando el Sindic, en diciembre de 2020, ya les detalló los cauces jurídicos”.