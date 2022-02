Tres décadas de retos y asignaturas pendientes en l'Albufera

El Parc Natural de l’Albufera cumplirá 36 años como espacio protegido por la Generalitat Valenciana el próximo mes de julio, fecha en la que debería haber avanzado en varias asignaturas aún pendientes y salvar algún que otro contratiempo. La dirección del enclave natural sigue vacante desde hace medio año, tras la marcha por jubilación de Paloma Mateache.

La Conselleria de Transición Ecológica tenía previsto que a mediados de enero ocupara la plaza Rafel Murillo Navarro tras la adjudicación por parte de Función Pública. Aunque Murillo, personal interino, aceptó en un primer momento todo apunta a una más que posible marcha atrás, lo que obligaría al departamento de Mireia Mollà a mover ficha de nuevo.

Dos renuncias en solo medio año

No sería la primera renuncia, pues a principios de diciembre otro interino, Alberto Esteban Lahiguera, había dicho no al puesto. La dirección General de Medio Natural sopesa desde hace meses, y así lo ha reconocido la propia consellera Mireia Mollà, asumir desde el propio departamento la gestión del humedal con lo que la figura del director-conservador no sería necesaria o no tendría el peso que ha tenido hasta la fecha. Para ello tendría que modificar el actual organigrama de cargos, recurriendo a la libre designación. Siempre, eso sí, con las miras puestas en personal altamente cualificado para un puesto complicado y de enorme exigencia por la especial idisioncrasia del humedal.

Plan de Usos, plan de Ordenación de Recursos Naturales y nuevo plan de la paja del arroz

El Servicio de Gestión de Espacios Protegidos es quien lleva las riendas ahora de un paraje sometido a fuertes presiones e intereses económicos. De ahí la importancia de contar con instrumentos normativos como el Plan de Usos y Gestión así como el Plan de Ordenación de Recursos Naturales. El departamento que dirige Mollà asegura que tiene prevista sacar a exposición pública ambas herramientas a lo largo de este trimestre a fin de recabar las aportaciones de los colectivos implicados en el parque natural.

El consenso en cuestiones como la gestión de la paja del arroz, por ejemplo, es básico para reducir la contaminación ambiental y evitar posibles episodios de pudrición. Situación que se dió en noviembre de 2019 cuando las fuertes lluvias arrastraron los restos de la cosecha hasta el lago generando aguas negras, anoxia y una elevada mortandad de peces. La pasada campaña de la siega fue la última en la que se permitirán las quemas en el parque si sale adelante el nuevo plan en el que trabaja la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica.

La salinización es una de las principales amenazas de la laguna

Alegaciones al Plan Hidrológico

Uno de los principales escollos a los que se enfrenta la laguna es la necesidad acuciante de agua de calidad y en cantidad del Xúquer para preservar un ecosistema condicionado por los ciclos del arrozal. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de València están a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica admita sus alegaciones al Plan Hidrológico 2022-2027.

La principal reclamación: que el lago reciba una aportación fija invernal de 74 hectómetros cúbicos para garantizar el buen estado de la avifauna pero también de los macrófitos que empiezan a recuperarse tras el colapso ambiental de la década de los años setenta. SEO/Birdlife, en un informe emitido hoy con motivo del dia de los humedales alerta sobre el tema y denuncia que la "deficiente e insuficiente" calidad en los aportes de agua "impide" la recuepración de la biodiversidad en la laguna costera.

Infraestructuras para frenar los vertidos

La memoria del Parc Natural de 2020 recoge otro capítulo no menos importante: el de la llegada de aguas contaminantes por los vertidos y los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos como los temporales. A tal efecto, el Gobierno ha desatascado las trabas legales y burocráticas que tenían paralizados los tanques de tormenta junto a la pista de Silla, cuyas obras pueden contemplarse desde la carretera. Retendrán las aguas en caso de fuertes avenidas para bombearlas a la estación de Pinedo hasta poder ser tratadas. Un nuevo colector Oeste en paralelo al actual y otra depuradora en Alcàsser contribuirán a salvaguardar l’Albufera.

Frenar la salinización y afrontar el reto climático

El avance de la cuña salina por el aumento de la temperatura del Mediterráneo y la subida del nivel del mar es una de las principales amenazas tal como se destacó en las primeras jornadas organizadas la semana pasada por la comisión científica de la Junta Rectora del Parc Natural. Expertos como Héctor Moreno vienen reclamando desde hace tiempo la instalación de piezómetros para controlar la evolución de la creciente salinización. Además, el Parc Natural colabora con el proyecto del CIDE (Centro de Investigaciones sobre Desertificación) y con el CIEF, en el inicio en 2020 de un estudio del efecto del cambio climático sobre la vegetación, mediante la delimitación y seguimiento de parcelas. Se han delimitado, de acuerdo con el Ayuntamiento de Valencia unas parcelas en la Devesa.

Fijadores de emisiones de carbono

Carles Sanchis Ibor, presidente de la Junta Rectora del Parc Natural, recuerda la importancia de mantener en buen estado humedales de la importancia de l'Albufera por su capacidad para fijar carbono. Fue otra de las conclusiones de expertos como Antonio Camacho, de la Universitat de València, el pasado viernes. "Camacho nos contó aspectos muy interesantes sobre mitigación y cómo manejar la laguna y los arrozales para retener y fijar emisiones", señala Sanchis Ibor. Precisamente SEO/Birdlife apunta en el documento hecho público esta mañana que el 85 % de los humedales de España presenta un estado "preocupante" y que el 63 % de poblaciones de aves acuáticas que los visitan para reproducirse tienen problemas de conservación.

Fondos Next Generation, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de València

Aunque el estado de conservación podría ser mejor, como reclaman las entidades ambientalistas que forman parte de la Junta Rectora del Parc Natural, las distintas administraciones implicadas en la gestión del enclave pisan el acelerador para recabar finanaciación de los Fondos Next Generation. El objetivo es acometer las obras necesarias para garantizar el futuro del espacio protegido.

En ello andan la Conselleria de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de València, propietario del lago. Como no se cansa de repetir el vicealcalde de València y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, l'Albufera puede y debe mejorar sobre todo si recibe agua del Xúquer, pero no es el espacio degradado que denuncia la oposición. Los niveles de clorofila se han reducido en los últimos tres años y se han recuperado especies de flora sumergida que hace casi cuatro décadas no veían los pescadores. El president Ximo Puig anunció además hace unas semanas una comisión bilateral entre Consell y Gobierno español para abordar una solución integral para l'Albufera.