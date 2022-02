"L'Albufera bien gestionada ayuda frente al cambio climático, pero degradada puede liberar emisiones"

"Un humedal bien conservado ayuda a secuestrar carbono y es una herramienta frente al cambio climático, pero también puede liberar metano si cambiamos sus condiciones y lo degradamos".

La reflexión la hace Antonio Camacho, catedrático de Ecología de la Universitat de València. El profesor Camacho lidera el proyecto LIFE Wetlands4Climate que busca establecer pautas de gestión para varias húmedas de España, entre ellas el Parc Natural de l'Albufera.

"Funcionan como sumideros y reductores del efecto invernadero", explica Camacho. Pero han de preservarse, algo que en el caso de la laguna valenciana pasa por aportaciones de agua de calidad y en cantidad del Xúquer. Una reclamación que el vicealcalde de València, Sergi Campillo, no se cansa de reiterar y que centró las alegaciones del consistorio al Plan Hidrológico 2022-2027.

En concreto, exigen al organismo de cuenca 74 hectómetros cúbicos en la misma línea que la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Campillo presentó este jueves el trabajo de campo junto a Vanessa Sánchez, de la Fundación Global Nature, Andreu Escrivà, técnico de la Fundación CV València Clima y Energía, y el propio Camacho.

Se trata, como coincidían todos, de una iniciativa fundamental en un contexto de emergencia climática. Con un presupuesto de 2.165.389 euros y financiado al 55 % a través del Instrumento financiero Life de la Unión Europea, tiene como objetivo establecer las mejores pautas de gestión en parajes naturales que son auténticos escudos frente al calentamiento global del planeta.

"L'Albufera ofrece grandes beneficios a la ciudadanía como la pesca, la agricultura o la belleza de su paisaje, pero además es, en sí misma, una herramienta de gran valor para afrontar el cambio climático”.

Según Campillo, también concejal de Ecología Urbana y responsable del servicio Devesa-Albufera, "las zonas húmedas y los arrozales tienen en conjunto una gran capacidad de funcionar como retenedores de emisiones”. Los humedales son especialmente importantes porque tienen agua, y esto los hace ser "los ecosistemas más activos de la tierra", y muy capaces de combatir el cambio climático, tal como incidía Camacho en su intervención.

Investigaciones hasta 2024

En el estudio LIFE Wetlands4Climate, que se prolongará hasta 2024, participa el Ayuntamiento de València junto con la Generalitat Valenciana, entre otras entidades. Vanessa Sánchez, coordinadora de la experiencia en la Fundación Global Nature, reivindica la importancia de proteger este tipo de enclaves tan emblemáticos. "Están en serio peligro de desaparición, ya que en España en el último siglo hemos perdido cerca del 70 % de los humedales que existían, por causas como la agricultura intensiva o la urbanización descontrolada”, manifesta.

Camacho, por su parte, reivindica la importancia que tienen este tipo de investigaciones para dar a conocer a la ciudadanía el papel como equilibradores de la contaminación que genera la actividad humana. “Actúan como instrumentos de regulación climática, son elementos básicos que permiten que exista vida en el planeta, pero en cambio son los grandes desconocidos”, remarcaba. En su opinión, “decidir entre conservarlos o no, no es una opción, sino que es la única opción, porque no podemos vivir en un planeta que no esté sano”.

Compensar los costes del buen agricultor

Uno de los aspectos más novesosos que aborda el proyecto LIFE Wetlands4Climate consiste en buscar una manera de parametrizar y cuantificar una serie de sistemas de gestión y actuaciones eficientes reconocidas a nivel mundial, que ayudan a reducir la huella de carbono. "Para exista una transición ecológica justa no tiene que haber perdedores, por eso si un agricultor decide convertir su explotación para hacerla más eficiente desde el punto de vista climático, tenemos que buscar formas objetivas de compensar el coste que esto supone", explicaba. "Algo que podría hacerse con certificados de buenas prácticas y créditos de carbono", desgranaba.

El ambientólogo Andreu Escrivà, técnico de la Fundación CV València Clima y Energía, y que colabora en la difusión apuntaba que en la crisis climática es decisivo contar con referentes medioambientales que sean locales y próximos. "Tan importante es conservar l'Albufera como salvar el oso polar”, expresaba. "Nuestro parque natural actúa como barrera ante posibles inundaciones, regula la salinización de los arrozales y además es un instrumento para absorber CO2", enfatiza.