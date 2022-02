Después de un mes buscando piso de alquiler para, por fin, vivir solo David Belda vio un anuncio en Idealista que le encajaba. Era un piso de una habitación en el barrio del Botànic, en València, por 500 euros al mes. "Llamé para pedir información y me dijeron que fuera a la oficina de la inmobiliaria (en el mismo barrio). Me sorprendió que había muchísima gente entrando y saliendo". Cuando le atendieron le dijeron que ese piso del que quería información no estaba disponible. "Me dijeron que ellos trabajan de la siguiente manera: les tenía que pagar 350 euros y a partir de ahí me empezarían a buscar un piso que me encajara", cuenta. David se negó a pagar y se fue.

Este mismo año le ocurrió lo mismo a María C., de 32 años. El mismo proceso punto por punto. Vio un piso que le interesaba en internet y acabó en esas oficinas. "Pensaba que era para que me enseñaran la casa, pero resulta que eran la inmobiliaria", recuerda. "Me pasaron a una sala de espera y me preguntaron características del piso que me gustaría, mis datos personales, ingresos, etc". Y llegó la misma proposición, "me dijeron que para ver a los dueños del piso tenía que pagar 350 euros, y que además me estarían buscando piso".

La historia de David y María es la misma pero con tres años de diferencia. David en 2018 y María en 2021. Los dos jóvenes con sueldos decentes y buscando vivir solos, y los dos acabaron en la misma inmobiliaria, que se publicita en redes como "gestoría de alquiler entre particulares". Es decir, pone en contacto particulares que alquilan una vivienda con personas interesadas en arrendarla. La idea de este modelo distinto al de las inmobiliarias.

La gestoría asegura que tiene varias ventajas como abonar "una cantidad fija por el servicio independientemente del precio final del alquiler", encontrar "alquiler económico" y un trato directamente con el propietario.

Sin embargo varios de los usuarios aseguran que el modelo no dista tanto al de una inmobiliaria salvo por tener que pagar antes. "Ves en Internet los pisos baratos y es un reclamo para que vaya gente. Pero luego resulta que no está disponible, te piden que lo pagues por adelantado y a partir de ese momento se ponen a buscar algo que te cuadre dentro de las características de precio, metros y habitaciones que tú busques. En las inmobiliarias normalmente cuando tú firmas es cuando pagas la comisión por el trabajo de esas personas, no al revés. Porque claro, si buscas por dos inmobiliarias y lo encuentras por otra ya has perdido esos 350 euros que no te van a devolver", explica David Belda.

La odisea del alquiler

"Los alquileres están desorbitados en València. Si pones a buscar en Idealista y pones el rango de precio por debajo de 600 euros de repente desaparecen todos, no hay ninguno", cuenta María. Ahora mismo se encuentra en una habitación provisional porque su búsqueda de vivienda está siendo imposible.

"Hace poco miré un piso con un alquiler de 740 euros pasando la Creu Coberta (barrio de la periferia de València) en un sitio donde no hay ni edificios. Es casi imposible para una persona sola encontrar un sitio donde poder vivir", explica. El precio de la vivienda de alquiler se ha desbocado en el último año en València con una subida del 25 % y una renta media de 1.092 euros, según un informe de la Cátedra Observatorio Vivienda de la Universitat Politécnica de València.

Tanto María como David tienen una nómina que califican como decente. "Pero si dedicas más de la mitad de lo que ganas en poder vivir es imposible. Y eso teniendo la suerte de encontrar un alquiler super barato de 600 euros en València", lamenta.

"Tengo una buena nómina y no puedo asumir un alquiler de los que piden hoy en día", denuncia María. David, por su parte, cuenta que "Benimaclet, por ejemplo, siempre ha sido un barrio muy barato, pero en los últimos años los precios se han disparado, ahora piden más de 200 euros por una habitación compartida", asegura. Además, añade que "cuando encuentras un piso que más o menos te gusta y te dicen que sí te meten en una lista con otros 5 o 6 candidatos entre los que te tienen que elegir".

Por ahora María vive en una habitación provisional, alquilada por meses mientras intente encontrar una vivienda decente y a un precio asumible pese a que tiene una buena nómina y dinero para pagar. David, por su parte, ha encontrado un estudio de 25 m2 como forma de escapar a los alquileres disparados y una buena solución para hacer la vida de una sola persona. "No está mal. Es cierto que nuestros padres con sus sueldos podían permitirse una vivienda hace 20 años, yo de momento estoy bien aquí, pero evidentemente busco algo mejor porque no me quiero quedar aquí toda la vida", señala.