"No pararemos hasta que los bancos tengan un buen horario y se atienda a quien no sepa usar un cajero"

En la misa final de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro, en agosto de 2013, el Papa Francisco pronunció uno de sus discursos más recordados: "Espero lío. Que acá dentro va a haber lío… va a haber, pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos, las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir, sino salen se convierten en una ONG".

Con estas palabras que el papa dedicó a los jóvenes se encomienda Carlos San Juan a los mayores. Quiere que armen lío. Que no bajen los brazos hasta que las firmas recogidas en Change.org sirvan para cambiar el trato que dan los bancos a las personas mayores. San Juan, a sus 78 años, quiere lío. Y que nadie se rinda en su lucha contra la banca “que estos días parece que compite por ver quién ha ganado más miles de millones pero a las personas nos tiene abandonadas”.

"Somos casi 10 millones de mayores, pero solo se acuerdan de nosotros cuando hay elecciones", dice San Juan

Así se despacha este médico y creador de la campaña en Change.org "Soy mayor, no idiota" tras la reunión que ha celebrada este jueves con representantes de las personas mayores de toda España. En concreto ha conversado con la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), Mensajeros de la Paz y la Federación de Organizaciones de Mayores de la C.Valenciana (Fomcova). En concreto ha sido el padre Ángel, de Mensajeros por la Paz, quien se ha referido a este discurso del Pontífice al que se ha adherido San Juan.

La reunión tenía el objetivo de exponer la situación de los mayores y apoyar la iniciativa de Change.org. "Queremos que los bancos den una asistencia personal a las personas más vulnerables, con especial acercamiento a los mayores, que llegan tarde a los planes de enseñanza digital que se quieran hacer, y muchos no tienen ni internet ni teléfonos inteligentes en su casa", reclama San Juan. "En la mesa de hoy había representación de casi diez millones de mayores, pero solo se acuerdan de nosotros cuando hay elecciones", lamenta.

Promesas en el aire

Durante la reunión se habló también de la preocupación de que todavía, más de un mes después de la petición, no se hayan tomado medidas concretas y tampoco haya fechas para las reuniones prometidas entre el Ministerio de Economía y la banca. "Nos prometieron reuniones pero siguen sin dar fecha, y creo que el objetivo de alargar tanto las cosas es que la gente se canse, los medios dejen de publicar sobre el tema, dejemos de dar la tabarra y nos olvidemos", dice San Juan.

Por ese motivo pide a todo el mundo que siga firmando. "También a los trabajadores de la banca, porque el futuro que nos pintan es negro para ellos, lo que quieren es ir reduciendo personal hasta convertir los bancos en robots para seguir ganando millones y encima que nosotros trabajemos para ellos mientras nos cobran comisiones", denuncia.

Además de la reunión, San Juan recordó que el próximo 8 de febrero se trasladará a Madrid para entregar todas las firmas (casi 600.000 en estos momentos) en el Ministerio de Economía. Pese a todo ha recordado que "es un acto protocolario, pero queremos soluciones a pie de calle. No pararemos hasta que los bancos no tengan un buen horario, con una cita previa fácil de pedir y que se atienda a las personas con dificultades para usar un cajero", ha reivindicado.

Soledad no deseada Otra de las cuestiones abordadas en la reunión como problema para las personas mayores fue la de la soledad no deseada, que afecta sobre todo "a muchísimas mujeres que no tienen a nadie porque sus familias están lejos". Pese a que San Juan apoya esta iniciativa pide centrarse en su petición a las sucursales bancarias.

Los compromisos, de momento, no se han materializado y Carlos dice que (con 78 años) no piensa parar, y pide al resto que tampoco lo haga. "Ha habido muchos medios que me han preguntado por fechas. Me reuní con el secretario del Tesoro, pero Economía no ha dicho nada sobre la reunión que iba a tener con la banca después de dos semanas para reclamar medidas, tampoco se nada de las promesas que me hizo el gobernador del Banco de España. El escepticismo está ahí porque no se concretan fechas, por eso seguiremos en la petición hasta que no veamos resultados", explica.

San Juan ha recordado a los bancos que "no se olviden de que son un servicio público, porque estamos obligados a cobrar las pensiones por ahí". Además, ha explicado que "la enseñanza digital está perfecta, pero no podemos dejar atrás los servicios más urgentes. Hay mucha gente que ha llegado tarde a esto y que no va a aprender ya. Son los sin voz. Personas que parece que no le interesan a nadie", denuncia.

A sus 78 años y afectado por el parkinson Carlos San Juan reconoce que está cansado. Sigue en el foco mediático desde hace semanas, atiende una entrevista tras otra sin parar todo el día, reuniones con autoridades para hacerse la foto, con asociaciones, fotos para prensa, intervenciones en tele, etcétera, etcétera. Es un ritmo que dejaría exhausta a cualquier persona. Pero él, pese a que le cuesta cada vez más esfuerzo, pide a los periodistas que no se olviden de llamarle, que no paren, que sigan dando voz. "Armar lío, armar lío para luchar por los vulnerables".