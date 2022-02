El sector de la limpieza se manifiesta para pedir mejores sueldos y amenaza con ir a la huega

El sector de la limpieza se ha manifestado esta mañana en València para reclamar mejoras laborales y salariales tras 14 meses de negociaciones infructuosas con la patronal por el nuevo convenio colectivo, que caducó en 2020.

UGT y CC OO denuncian que no hay avances en las conversaciones y por ello han convocado una protesta como ultimátum antes de ir a la huelga si la patronal no cede. La huelga afectaría a todos los servicios de limpieza, públicos y privados, de la provincia de València.

Al grito de "no somos invisibles, somos esenciales" todos los sindicatos del sector han protestado hoy frente a las puertas del Palau de la Generalitat convocados por UGT, la organización mayoritaria entre las trabajadoras de la limpieza.

Representantes de los sindicatos se han reunido con Presidencia de la Generalitat para exponer sus demandas. Tras la reunión, la conselleria se ha comprometido a agendar una reunión el próximo lunes a las 11 con la patronal donde esté presente la directora general de Trabajo para mediar en las conversaciones e intentar desbloquear el convenio. Los sindicatos celebran esta reunión pero siguen recordando que irán a la huelga si de la misma no sale ningún avance.

"Si fuera un sector masculinizado seguro que las negociaciones se habrían resuelto antes. Parece que por ser mujeres no se toman tan enserio nuestras demandas", critica UGT

Sector feminizado

El porcentaje de trabajadoras en el sector de la limpieza ronda en torno al 80 %, y la enorme mayoría son servicios externalizados. Cristina Matías, de la Federación de Servicios de UGT, ha denunciado que "si fuera un sector masculinizado seguro que las negociaciones se habrían resuelto antes y sin enrocamiento de la patronal. Parece que por ser mujeres no se toman tan enserio nuestras demandas".

Las trabajadoras de limpieza reclaman sobre todo mejoras salariales, sociales y laborales en el nuevo convenio colectivo, que llevan negociando casi año y medio. "Seguimos cobrando lo mismo que en 2020 cuando el IPC ha subido un 6,5 %, y encima ha sido un año de trabajo durísimo para el sector, pero parece que eso no se nos reconoce", critica Matías. "No estamos pidiendo nada que no sea asumible para la patronal, queremos sueldos acordes a cómo está la vida", reclama.

Invisibilizadas

Conchi Cañada lleva 26 años como trabajadora de la limpieza en un centro público. "Pedimos que nos valoren. Parece que solo somos importantes y esenciales para lo que ellos quieren, pero para lo otro no", critica. Denuncia que la respuesta de la patronal ha sido negativa durante más de un años. "Si nos vamos a la huelga todo se paraliza, las administraciones, colegios, hospitales, la banca, centros comerciales, los vagones de FGV y los autobuses, todo", reclama.

María José Cervera trabaja en un centro de salud, y asegura que la patronal lleva más de un año negociando a la baja. "Amenazan con quitarnos complementos cuando estamos de baja y otros derechos sociales a cambio de una subida de salario mínima, además nos plantearon quitarnos días y congelar la antigüedad", denuncian. Matías, de UGT, reclama que "tampoco estamos cobrando sueldos tan altos con los que podamos aguantar estas subidas de los precios, al contrario. Además muchas trabajadoras no tienen contratos a jornada completa, sino por días o por horas", lamenta.

Pero ellas, reclama María José, "queremos unos salarios para tener una vida digna. Si somos un sector esencial por lo menos que nos suban los sueldos acorde a cómo está ahora el nivel de vida, pero en lugar de eso nos han aumentado un cero por ciento. Hemos estado en pandemia en primera fila, y todo ese esfuerzo no se ha reconocido. Y eso que en 2021 la patronal ha ganado mucho dinero", denuncia.

"Hemos sido un sector invisible, nadie se acordaba de que estábamos ahí. Pero cuando ha llegado la pandemia resulta que la limpieza no puede parar, al contrario, tenía que ser mucho más exhaustiva. Pues si somos tan esenciales queremos que se refleje en los salarios", critica Matías.