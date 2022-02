La valenciana Vicen Sarrión tenía 41 años cuando le detectaron cáncer de pulmón. Y, además, en una fase avanzada. Si el cáncer de pulmón tiene pocas perspectivas de vida, el de ella todavía menos. Asegura que gracias al Hospital General de València y a la doctora Ana Blasco está viva -también menciona a familiares, amigos y psicólogos, porque el proceso de superar un cáncer no es solo médico-.

Después de un agresivo tratamiento entre 2011 y 2013, dio signos de mejora y hoy su cáncer está en fase de remisión, aunque no está completamente curada.

"Es como que estoy en otra vida", dice Sarrión a este diario. Recalca que "hay problemas que dice que tiene la gente" que a ella ya no le parecen problemas. "Como cuando alguien se rompe una uña y de repente es un horror", se ríe. "Luego sí que es verdad que hay muchas cosas que vives el día a día más que antes", señala. Cuando empezó todo el proceso tenía un marido. Luego se divorció y ahora, convive con su nueva pareja. La nueva vida ha sido, pues, en todos los aspectos.

Tratamientos agresivos

"Aunque los tratamientos son horribles y muy duros, hay esperanza de que la gente salga, tiene que avanzar la investigación para mejorar hacia tratamientos menos agresivos", reclama para las personas que tengan cáncer después de ella. Entre hospitales, dice que ha aprendido que "cada cáncer es un mundo".

Por eso mismo pide que quien sospeche de que le pasa algo, "que vaya al médico". "Que la gente no tenga tanto miedo, igual con el cáncer de mama, porque con el miedo y esperando al final pueden llegar tarde", avisa.

En su caso, además, también remarca otra cosa. "Que la gente deje de fumar". Ella responde al tipo de cáncer de pulmón por fumadora, una vida que dejó atrás por obligación a los 41 años. "Se me paró el mundo, todos los sueños se me cayeron", dice. A ella le siguió dando vueltas el mundo, pero a muchos otros, no. "Siento una segunda oportunidad", afirma en el Día Mundial contra el Cáncer.