Mamografías, colonoscopias, exploraciones ginecológicas o de la piel... Todos esos procedimientos de detección de cánceres han sufrido un varapalo en los últimos dos años. Los distintos avances que se habían producido en los últimos años en diversos tratamientos han quedado, en parte, torpedeados, por una dificultad imprevista: una pandemia mundial que, en el caso de España en 2020 según la Sociedad Española de Oncología Médica, ha provocado que se dejen de detectar uno de cada cinco casos. El 20 % de tumores han logrado cobrar mayor fuerza dentro de los organismos de los pacientes a causa de la rotura en el camino de la detección. Ya sea por miedo a acudir a hospitales por la covid o por retraso en los llamados "screenings" -chequeos habituales"-, la pandemia se cobra y se cobrará víctimas que no son ni serán por coronavirus sino por enfermedades que se han coleado en el sistema por debajo del foco que ha atraído el coronavirus.

El jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta del Hierro de Madrid y presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, Mariano Provencio, dice a Levante-EMV que la sanidad pública, como servicio público, "forma parte de la esencia fundamental de pagar impuestos", así que exhorta a la gente que nota algo extraño o que tiene síntomas tempranos a que hagan algo -que parece simple pero a veces no lo es- a que "hagan uso de la sanidad". "Mucha gente no ha ido al médico por solidaridad, estando los hospitales llenos, la gente dice que lo que tiene no es nada, que no les va a molestar por eso que tiene", recalca. Asimismo, destaca que al menos en España los pacientes ya diagnosticados "no han tenido impactos" en sus tratamientos, ya que desde los servicios de oncología de los hospitales se ha luchado para que el trato a sus pacientes no variara por el ritmo que marcaba, de manera paralela, la pandemia.

Los expertos piden que se amplíen las dotaciones para la investigación de los principales tumores

En un día como el de hoy, en el que la reivindicación es fundamental, Provencio asegura que "hay que mandar un mensaje de esperanza porque hay muchísima gente que se cura del cáncer, o que vive muchos años con cáncer". Y afirma que nuevos tratamientos como la inmunoterapia han supuesto "un cambio de paradigma respecto al cáncer de pulmón", al que él se dedica. "Es una cosa revolucionaria lo de poner a tu propio organismo contra el tumor, es algo casi mágico", cuenta. "Es magia pero es ciencia", reflexiona.

El de pulmón es, con diferencia, el cáncer que peores perspectivas tiene para los afectados. Cerca de un 85 % de pacientes fallece. Es casi una sentencia de muerte para la persona que recibe el diagnóstico. Por ello, Provencio pide al Gobierno mayor investigación en este tipo de cáncer, que además no tiene los "screenings" que con los que sí cuentan otros cánceres. "Tiene más mortalidad que el cáncer de mama, el páncreas y el colón juntos", puntualiza.

Una lucha desde València al resto de España

Era 2007 cuando la valenciana Dulce López, que era la mujer de Bernard Gaspar, fue diagnosticada con cáncer de pulmón con apenas 32 años. Su marido y ella, al buscar en Internet información sobre asociaciones de ese tipo de enfermedad en España, vieron que no había ninguna. La Asociación Española Contra el Cáncer no tenía un apartado tan específico como el que Dulce López sentía que precisaba: conectar con otras personas que estuvieran pasando por su mismo proceso. "A mí mujer le habrían valido los tratamientos que hay en la actualidad, pero en 2007 le dieron el tratamiento que estaba comercializado", dice Gaspar, su viudo, que sigue siendo presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Quisieron hacer al principio una asociación autonómica, pero Dulce dijo: "vamos a hacerlo a lo grande". Y ya que no había asociación nacional, la hicieron así, aunque mantuvieron la sede en València.

Gaspar pide también mecanismos de "screening" como los que hay en otros cánceres y pide que haya "presión" con una normativa europea que empuje hacia ello a las Administraciones nacionales. Mientras, desde la Sociedad, presentan hoy un programa novedoso de rastreo de ensayos clínicos para pacientes de cáncer de pulmón, con el que los interesados pueden postularse. "Hay casi 200 ensayos clínicos y muchas veces ni siquiera los pacientes lo saben, mucho menos la sociedad española", lamenta. Gaspar y su mujer, desde València, comenzaron una lucha que se convirtió en unión con pacientes del resto del país.

El cáncer de mama, cada vez más pronto

El de mama es uno de los cánceres más presentes en las sociedades valenciana y española. La presidenta de Asociación de Mujeres Mastectomizadas y Afectadas por el Cáncer de Mama de de la Comunitat Valenciana (AMMCOVA), Amparo Bernet, reclama, sobre todo, "mayor prevención". "Desde que son niñas, a las mujeres les deben explicar sobre el cáncer de mama, con prevención ginecológicamente y de las mamas, porque va todo unido", sostiene Bernet, quien apunta que "cada vez hay más mujeres en la etapa de 30 y 40 años" con este tipo de tumores. Sin embargo, los "screenings" son a partir de los 45 años. "¿Y entonces qué pasa con la gente joven?", se pregunta Bernet, quien destaca que ante la falta de ampliación de chequeos, lo que hace falta es "prevención". También ella, desde la asociación, ha recibido a mujeres que "tenían un bulto pero tenían miedo de ir al hospital o al ambulatorio". "Tienes que valorar y elegir. Es tu cuerpo, tienes que priorizar", avisa Bernet.

La veterana luchadora descree un poco de los días conmemorativos como el de hoy. Dice que hace 40 años que ella tuvo cáncer de mama y "se siguen utilizando agresivas radioterapias y quimioterapias", a pesar de que hayan evolucionado los tratamientos. "Hay intereses de las farmacéuticas detrás, los tratamientos son a partir de 8.000 euros lo que ganan las empresas, no interesa que se quite", considera.