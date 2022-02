La Consellería de Educación ha reunido por videoconferencia a los diferentes agentes de la comunidad educativa que forman parte del Foro Educativo Valenciano para trasmitirles las pautas consensuadas con la Conselleria de Sanidad para continuar con la vacunación de la población infantil.

A partir del 10 de diciembre, aquellos escolares que recibieron la primera dosis antes de navidad (de 9 a 11 años) podrán completar su pauta, con un cambio sustancial entre las dos fases de la vacunación pediátrica.

En esta ocasión, Educación informa de que será obligatorio que un familiar o una persona adulta autorizada por la familia acompañe al escolar en el momento del pinchazo.

Esto difiere de la primera dosis, cuando el acompañamiento de las familias era voluntario y no se contempló en un primer momento por el Consell, para evitar posibles aglomeraciones en los colegios. Pocas horas después, en respuesta a las quejas de las familias, Educación y Sanidad informaban de que los niños y niñas podrían vacunarse junto a algún familiar, de forma voluntaria y para garantizar su bienestar emocional.

Ahora, esta medida ya no es opcional y, entre otras cuestiones, evitará posibles errores en la vacunación y la administración de la dosis a menores que no deben recibirla (por no estar autorizados o por que, por ejemplo, se han contagiado durante esta ola).

Los colegios vuelven a ser pequeños vacunódromos

Educación recuerda que el alumnado que recibió la 1ª vacuna en diciembre, tanto de los colegios de Educación Especial (CEE) como de las edades comprendidas entre los 9 y los 11 años, que cumple las condiciones para recibir la segunda dosis, así como todo el alumnado al que, por diferentes motivos, no se le pudo administrar en su momento la primera dosis se vacunarán en los centros educativos en horario lectivo a partir del 10 de febrero.

Los más pequeños (de 5 a 8 años), vacunados después de navidad, serán citados por Sanidad y ya no se vacunarán en los colegios, asegura Sanidad.