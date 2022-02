"Para nosotros la mascarilla ha sido un antídoto fundamental para la superación de esta crisis, un símbolo efectivo en todo momento. Entendemos que la obligatoriedad ya no puede ser exactamente igual que en otros momentos de mayor virulencia de la pandemia". Ante la decisión del Gobierno de eliminar desde la próxima semana la obligatoriedad del tapabocas en la calle y exteriores, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que la Generalitat Valenciana respetará la decisión del Ministerio de Sanidad porque afectará a todas las comunidades autonómas, pero la Conselleria de Sanitat seguirá recomendando su uso, como ya hizo anteriormente cuando se eliminó, en aras de mantener la prudencia porque la pandemia aún no ha terminado.

"Ahora la decisión que va a tomar el Gobierno afecta a la obligatoriedad al aire libre. Nosotros cuando ya se tomó esa decisión mantuvimos la recomendación de la mascarillas y hay muchos ciudadanos que la usaron pese a la no obligatoriedad por la calle", ha recordado Puig al ser preguntado antes de la reunión interparlamentaria socialista. El jefe del Consell ha considerado razonable que se vayan quitando restricciones conforme la evolución de la pandemia, que según ha dicho, está en una fase de "estabilización a la baja claramente de los contagios", según los parámetros que se evalúan en cada momento de cara a la toma de decisiones, como son las cifras de hospitalizaciones y la letalidad.

"En cada momento hay que tomar las decisiones que sean más razonables en función de la evolución de la pandemia, las normas tienen que ir adaptándose a su evolución y ahora estamos a la baja. Desde ese punto de vista es cierto que hay algunas medidas que se pueden ir disminuyendo", ha reiterado este viernes sobre el uso del tapabocas en las calles y exteriores.

"Es cierto que si el martes se toma esa decisión, afectará a todos los territorios y continuaremos con la prudencia en cuanto a las medidas y con la vacunación máxima", ha añadido el president, que quiso recordar que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en su visita de este jueves a València, destacó que la Comunitat Valenciana está a la cabeza en la inmunización contra la covid. "El que no sea obligatoria, no quiere decir que no se sea prudente, y cada uno tomará sus decisiones", añadió.

Respecto al pasaporte covid, que algunas comunidades siguen eliminando, el jefe del Consell considera que se mantendrá hasta el 28 de febrero y "no habrá ningún cambio al respecto", pues entiende que ha dado "seguridad" y ha fomentado la vacunación de más de 130.000 personas que antes de su entrada en vigor no se habían vacunado. "No habrá más medidas restrictivas más allá de lo que haga falta", insistió Puig, que quiso alertar de que pese a que la sexta ola está en fase descendente y "estamos bajando la incidencia, aún hay mucha gente en hospitales y uci, hay miles de contagiados. Por lo tanto no ha pasado la pandemia, y por eso hay que continuar con la prudencia".