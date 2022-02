Puig se desliga del acuerdo del Botànic en Corts sobre la tasa turística

Ximo Puig se desliga del acuerdo entre los socios del Botànic para implantar la tasa turística, al considerar que "no es prioritario". El president de la Generalitat se ha basado en la separación de poderes de Montesquieu del siglo XVIII (ejecutivo, legislativo y judicial) para distanciarse del acuerdo entre PSPV, Compromís y Unides Podem en las Corts. "Soy respetuoso con la separación de poderes", dice, separando las acciones del gobierno (ejecutivo) de las de los grupos parlamentarios (legislativo).

"Los grupos parlamentarios tienen un acuerdo para estudiar la situación y si han llegado a un acuerdo tiene lógica que lo vayan desarrollando desde el diálogo con todos los actores", añade Puig en unas declaraciones antes de reunir a todos los representantes parlamentarios del PSPV en las Corts, Congreso, Senado y Parlamento Europeo.

Sin embargo, ese pacto, el de implantar la tasa turística a través de una ley a partir de marzo, no acaba de tener el visto bueno de Puig.

Para el jefe del Consell, la medida "no es prioritaria en absoluto" y asegura que en estos momentos "la gran prioridad de la Comunitat Valenciana pasa por impulsar la recuperación económica tras la pandemia". Precisamente por ser un freno a la recuperación del sector turístico es uno de los motivos por los que la patronal se opone a su implantación y comienza a movilizarse a través de una plataforma que ha sumado el apoyo de la derecha valenciana.

La tasa turística ha sido uno de los asuntos constantes de choque entre PSPV y sus dos socios en el parlamento autonómico hasta que en diciembre, con la Ley de Acompañamiento a los presupuestos para 2022 encima de la mesa de negociaciones, se logró un acuerdo. En este, las tres formaciones se comprometían a elaborar una ley a partir de marzo, tras reunirse con los representantes y agentes sociales del sector, para que entrase en funcionamiento en 2023.

Críticas del PP por su rechazo a la reforma laboral

No es el único asunto sobre el que intervinó Puig antes del encuentro con los diputados socialistas. También aprovechó la previa del encuentro para cargar contra el PP por no apoyar la reforma laboral al calificar de "lamentable" la actitud de los de Pablo Casado por "no ser capaz de entender que se trata de un acuerdo que beneficia a los trabajadores pactado por los sindicatos y la patronal".

La reunión de los parlamentarios del PSPV en las diferentes cámaras legislativas tendrá, en este sentido, el empleo como principal tema de discusión. Sobre este, el líder de los socialistas valencianos valora "el buen momento" que atraviesa la Comunitat Valenciana "con los mejores datos de reducción del paro y las buenas cifras de afiliación" y ha apostado por seguir trabajando para "garantizar el acceso a un empleo estable".