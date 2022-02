El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, será el máximo responsable de dirigir la evolución del congreso provincial del PSPV de Valencia que se celebrará este fin de semana. Gaspar ha sido designado como el presidente del cónclave, un puesto de honor, más representativo que ejecutivo, pero que sirve para poner en valor la figura del alcalde de Faura.

Entre las funciones que tiene el presidente del congreso es abrir el evento con una intervención. Es el mismo puesto que ocupó Ximo Puig en el 40º Congreso del PSOE que se celebró en la Feria de Valencia en octubre y Sandra Gómez, vicealcaldesa de València, durante el del PSPV en Benidorm.

Gaspar y Bielsa son cercanos desde hace tiempo. El presidente de la corporación provincial de Valencia se situó en el bando del alcalde de Mislata y ahora nuevo secretario general de la provincia, Carlos Fernández Bielsa, durante el proceso de primarias. Lo ha apoyado en los grandes días del proceso de primarias, desde la presentación de la candidatura, en la que oficializaba su paso adelante en los cines ABC de València.

Bielsa es, además, vicepresidente de la diputación, donde comparte ejecutivo y bancada con el también alcalde de Faura. La celebración de las primarias y el triunfo del munícipe metropolitano no supondrán ningún cambio en los cargos de ambos, una idea, la de no cambiar nada, en la que coinciden tanto Bielsa y Gaspar como Puig, que en la primera ejecutiva tras elegirse los nuevos liderazgos pidió que los procesos orgánicos no afectaran a las instituciones.