La curva del Ómicron baja más rápido que la de las anteriores olas

Enero de 2022 ha sido, con mucha diferencia, el mes que más contagios ha registrado en la Comunitat Valenciana desde que se declaró la pandemia del coronavirus. Durante el primer mes de este año se registraron 479.330 positivos por covid-19, cuatro veces más que en todo diciembre (107.540) y 95 veces más que, por ejemplo, octubre de 2021, cuando apenas se sumaron 5.013 casos. El número de fallecidos también ha sido alto en este periodo: 411 defunciones en un mes frente a las 194 de diciembre. Pero son menos muertes que en enero (1.827 defunciones) y febrero (1.897) de 2021, pese a que entonces se registraron bastantes menos contagios.

Entre el 24 y el 28 de enero de 2022 la Conselleria de Sanidad reportó 160.879 positivos en la Comunitat Valenciana. Más que en todo el mes de diciembre. Solo el lunes 24, cuando se sumaron los contagios de ese día y los del fin de semana anterior, las autoridades sanitarias informaron de 57.607 positivos, una cifra nunca vista en toda la pandemia.

El 28 de enero, la sexta ola del coronavirus en la Comunitat Valenciana -la de la variante Ómicron-, alcanzó su pico con una incidencia acumulada (IA) a 14 días de 4.305 casos por cada 100.000 habitantes. Desde entonces, la cifra de contagios diarios ha ido recortándose: 23.166 el lunes, 13.626 el martes, 17.677 el miércoles, 15.620 el jueves y 12.780 el viernes. Según los cálculos del Ministerio de Sanidad, el pasado viernes 4 de febrero la IA fue de 3.380 casos por cada 100.000 habitantes.

Posibles repuntes

Si el incremento del número de contagios en enero ha sido considerable, también resulta llamativa la caída de la incidencia en una semana desde que se alcanzó el pico, sobre todo si la comparamos con la de otras olas de la pandemia. Entre el 28 de enero y el 4 de febrero la IA en la Comunitat Valenciana descendió en un 21,5 %. En la anterior ola, la que tuvo lugar el verano de 2021, el pico de incidencia se alcanzó el 2 de agosto, con 593 casos por cada 100.000 habitantes. Una semana después la IA había bajado hasta los 487 casos, es decir, un descenso del 17,88 %. Y en la gran ola del invierno de 2021, el pico se alcanzó el 27 de enero con una IA de 1.459 casos y descendió hasta los 1.323 una semana después. Un descenso, pues, del 9,32 %.

La caída de la curva es evidente y parece más rápida que las anteriores, aunque los expertos invitan a ser prudentes. Lo peor seguramente ya ha pasado, pero sigue habiendo muchos positivos. “Claramente los contagios van cayendo y la velocidad es rápida, pero con los datos diarios es difícil hacerse una idea”, apunta Salvador Peiró, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica (Fisabio) de la Comunitat Valenciana.

Ómicrón sigue siendo una variante en cierta medida imprevisible y, tal como apunta Peiró, aunque parezca que hayamos alcanzado el pico de la ola no se puede descartar que haya repuntes. Es tan grande el cúmulo de contagios de las últimas semanas que la recogida de datos se ha desbordado y de un día para otro las autoridades sanitarias pueden sumar positivos de jornadas anteriores que hasta ese momento no se habían tenido en cuenta.

“El dato de positividad y los controles de aguas residuales van bajando y eso es un buen rato. Si seguimos como vamos veremos una caída, pero no veremos cifras que nos gusten hasta final de mes”, anuncia el especialista del Fisabio. “El invierno pasado también fue así -añade Peiró-, pero aquella ola era tan terrible en términos de mortalidad y hospitalizaciones, y asustó tanto, que las medidas de reducción de contactos, y el propio miedo de la gente les hizo adoptar unos comportamientos que contribuyeron a la caída de la incidencia”.

Queda gente por contagiar

La caída de la incidencia en esta tercera ola parece más rápida pero las condiciones respecto a las anteriores no son las mismas. Y no solo porque la variante Ómicron no apareciese hasta diciembre de 2021. “Las otras curvas cayeron porque se tomaban medidas restrictivas -confirma Peiró. En esta ola vamos sin medidas, las calles y los bares están llenos, los colegios y las universidades abiertos. La caída ahora se está produciendo por agotamiento de personas susceptibles de contagiarse en la medida que se va contagiando la gente, y por las terceras dosis, en la medida que reduce bastante el contagio”.

El especialista del Fisabio recuerda que, pese a los récords de contagios e incidencias de las últimas semanas, todavía queda gente por contagiar. “Yo calculo que esta semana una de cada 15 o 20 personas de la Comunitat Valenciana han contagiado. Y cuando hay mucha gente contagiando se contagia gente. Cada vez menos, pero se sigue contagiando”.