Por todos esos expertos y comunicadores que viven entre huevos fritos, esferas de bordes despuntados, miríadas de gotas y levitan en plano horizontal sobre mapamundis, se celebra hoy el Día del Hombre y la Mujer del Tiempo. Con esto se homenajea al considerado primer meteorólogo estadounidense John Jeffries, que nació un 5 de febrero de 1744 y caló más que Rigoberta Bandini en el Benidorm Fest. Este físico de Boston, además de científico y cirujano militar, puso la semilla de la información meteorológica que este mediodía amenizará la sobremesa, con Himar González, Martín Barreiro o Victoria Rosselló según dispongan. Aunque considerar este espacio solo por su capacidad para entretener y dinamizar conversaciones es hacer un flaco favor a la ciencia, y digo esto con personajes aún humeantes salidos del guiso del folclore con cabañuelas y la marmota de Punxsutawney bajo el brazo. Precisamente por ellos.

Hace un par de semanas recibí un mensaje de un amigo, con un vídeo, que me puso los pelos como escarpias. Tenía por título algo así como “El tiempo de 1993” y al clicar el play comenzó a sonar una sintonía que acabó resonando en medio de mi pecho, eso que ocurre cuando algo evoca recuerdos de hace muchos años que parecían olvidados. De repente, con esa música noventera sonando, me vi en la casita de campo con mis abuelos, acallando cualquier conversación para escuchar alto y claro al gran José Antonio Maldonado. La meteorología es mi debilidad, por eso estoy en esta sección juntando letras, y me declaro admirador del propio Maldonado o Paco Montesdeoca. Ambos me hacían fantasear con las nubes de evolución diurna y los chubascos tormentosos que rompían la monotonía de las largas tardes de verano en las sempiternas vacaciones escolares, quien las pillara.

Estos últimos días he estado inmerso en la preparación de una campaña para Meteored (Tiempo.com) que saldrá hoy en los medios de comunicación y redes sociales sobre este día, en la que participan un puñado de niños de varios puntos del planeta hablando sobre “hombres y mujeres del tiempo”. Muchos de ellos relacionan esta figura con la televisión y asocian la profesión con una suerte de hechizos o máquinas del tiempo que ayudan a adelantarse al devenir meteorológico. Claro, ninguno de ellos ha tenido la ocasión de sintonizar a los catalanes Alfred Picó o Francesc Mauri, hablando de cómo los cirros son la avanzadilla de los frentes o los penachos de humo muestran un movimiento u otro según las condiciones atmosféricas. Larga vida al rigor y a la divulgación en los medios de comunicación.