Como si de una de esas salas espejo en las que la imagen se distorsiona según el punto en el que se mire se tratase, la reforma de la financiación de la dirección del PP va modulándose según el territorio en el que se escuche. Si Pablo Casado acude a Castilla y León, el nuevo modelo ha de pasar por primar la despoblación o la dispersión frente a eliminar la preponderancia del número de habitantes para distribuir los recursos. Si es su número dos, Teodoro García Egea, el que va a València seis días después, lo importante será que la Comunitat Valenciana "abandone el furgón de cola", para lo que la población debería tener un papel fundamental a la hora de calcular el consiguiente reparto.

El PP se enfrenta al complicado juego de equilibrios de hacer campaña en un punto de España prometiendo una cosa y defender, en otro lugar, otra que supone casi una contraposición. No es un problema exclusivo de los 'populares'. En el PSOE, también existen distintos criterios entre sus líderes territoriales. La diferencia radica en que este choque de versiones no acaba por zambullir a la dirección estatal que navega entre promesas menos concretas, más allá de la propuesta de la población ajustada.

El último giro en estas contradicciones dentro de la dirección nacional de los 'populares' sale de la intervención de Egea en la interparlamentaria del PPCV este sábado. En esta, la reivindicación del secretario general del PP pasa por "la necesidad de que la Comunitat Valenciana sea tratada igual que el resto". Esto hoy no ocurre ya que cada valenciano recibe 300 euros menos del sistema de financiación que cada habitante de Castilla y León.

Para lograr ese "igual trato que el resto", como señalan los expertos en sus alegaciones al esqueleto impulsado por el Ministerio de Hacienda, es necesario que en el reparto de recursos no haya más fondos ni variables correctivas que desvirtúen el modelo como ha ocurrido hasta ahora. Son precisamente esas variables las que Casado apoyó la semana pasada ante Mañueco al indicar que quiere un sistema de financiación que "cubra las necesidades de las autonomías donde los servicios cuestan más por la despoblación y la dispersión".

Mazón critica que Zapatero defienda que Cantabria "no vaya a perder con la nueva financiación"

Sabedor de estas disonancias, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, las esquiva alegando que su objetivo "no es ir contra nadie" porque "no somos nacionalistas" y "todos somos españoles". De hecho, en su turno de palabra en el cónclave de los populares valencianos, Mazón insiste en que conocen los problemas de las autonomías despobladas, recuerda que en la Comunitat Valenciana "también sufrimos la despoblación en algunas zonas", pero que "ya está bien de ser los farolillos rojos" achacando las culpas al "modelo que aprobó Zapatero".

Es más, el también presidente de la Diputación de Alicante es consciente de que los diferentes criterios para la reforma de la financiación no es algo exclusivo de su partido y apunta a las palabras que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Cantabria durante la semana en las que defendió que Cantabria no perdería con la reforma de la financiación. Porque aunque el resultado del nuevo modelo no tiene por qué ser de suma cero (si se incrementa la aportación del Estado todas podrían recibir más), es imposible que se prime la población y la despoblación a la vez.