El carnet de conducir se examina

El despiste del conductor de 87 años que provocó 5 muertes en el accidente del pasado domingo a la altura de Rotglà i Corbera, en la A7, ha puesto sobre la mesa algunas de esas cuestiones enquistadas de la seguridad vial desde hace años, como lo son la de poner o no límites a la edad de los automovilistas, plantearse su reciclaje o exigir reconocimientos médicos más serios. Las respuestas a estas preguntas, planteadas cada cierto tiempo, son estos días más concluyentes que nunca. Todos los agentes consultados por Levante-EMV lo tienen claro: «Sí» a las tres preguntas. Un «sí» rotundo a la hora de actualizarse en las normas de circulación y en el de los exámenes psicofísicos y un «sí» a medias en el de limitar la edad para conducir.

La vara para medir si un conductor debe dejar la carretera no debe medirse por el año de nacimiento, dicen los expertos. Hay muchos factores en juego. Si bien es cierto que con el paso de los años nuestras facultades van disminuyendo, la edad avanzada no es un factor determinante en la accidentabilidad, tal como demuestran los datos. Destreza al volante margen, de lo que se trata es de personalizar cada caso, tenga 30o 87 años, y eso se consigue con información y con controles médicos más severos. «Yo fomentaría el acceso a la formación y aumentaría la información para los conductores. Entras en la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), buscas precauciones para una conductor mayor y te digo lo que encuentras: nada. La seguridad vial se basa en 5 patas principales: educación, formación, vigilancia, control y sanción y, por último, legislación, ciencia y tecnología. Pero dame información sobre todo esto. ¿Cómo? Con campañas, y que la información sea accesible para todos», explica Francisco Paz, presidente de la Asociación Valenciana de Seguridad Vial y director de relaciones institucionales AT Ecodriver, empresa que se dedica al movimiento vial seguro y sostenible.

En 1985, asegura Paz, la edad límite para la conducción ya fue una fuente de debate. Pero todo sigue igual que entonces: reconocimientos médicos cada 10 años y dela mitad, 5, para los mayores de 65 años. Y cero reciclaje para todos. Ni cursos para actualizar los cambios en las normas, ni de las nuevas señalizaciones ni del progreso de la tecnología en una materia que se va adaptando a los nuevos tiempos pero que deja de lado a sus usuarios. «No podemos aprender solo a base de palos, con campañas agresivas y sanciones, sino con formación», coinciden los presidentes de las asociaciones de autoescuelas. No ocurre sólo en España, sino que es la norma habitual en el resto de países de Europa. Ni se renueva la información mediante cursos y nuevos exámenes ni tampoco se establecen mejores criterios para evaluar si uno está preparado para seguir conduciendo. «No tenemos que ir a los fácil de quitar el carnet a los mayores, porque la sociedad está cada vez más envejecida y cada vez todos somos más mayores. Hay que prevenir. Que la DGT (dependiente del Ministerio del Interior) se ponga al servicio de nosotros de una vez», afirma Paz, que exige soluciones para que el reconocimiento médico a los conductores para la renovación del carnet no sea tan laxo. «Lo que deben hacer es actualizar esas pruebas médicas. No puede ser que todo evolucione y y todo lo que dependa de la DGT no. Las clínicas de reconocimiento deberían tener acceso al historial médico. La Ley de Protección de Datos choca con esta petición‑ del conductor o que el médico de atención primaria emita informes. Falta un control más de las capacidades psicotécnicas y ese tipo de vigilancia ha de pasar por su médico, que es el que conoce al paciente y es que el debe hacer saltar la alarma», afirma Paz, que expone ejemplos concretos: «Hay gente polimedicada, o con un principio de demencia senil que tiene momentos lúcidos o con otras posibles limitaciones para conducir que pasan desaparcibidas en el examen psicotécnico. La participación directa del médico de cabecera evitaría muchos accidentes», explica Paz.

Óscar Grau es profesor de la Autoescuela Xardinets de Aldaia. Estos días ha hablado con otros compañeros sobre el accidente de Rotglà i Corbera, provocado por un conductor que tomó la salida equivocada en un rotonda por un despiste y accedió a la Autovía A7 en dirección contraria. «Claro, ¿pero quién le retira el carnet a alguien? Con este sistema, es la familia la que comunica, con todo el cuidado posible, a sus padres o abuelos que ya no deben coger el coche. Pero esa no es la solución, porque hasta que no se toma esa decisión se cometen errores en la carretera. Casi nunca pasa nada grave, hasta que pasa», explica Grau en un parking de La Fonteta en un descanso de prácticas con una alumna. Efectivamente, sin filtros solventes, es el entorno familiar el que advierte al conductor de que ya no tiene edad para coger el coche o la moto, lo que provoca serios conflictos familiares. Quedarse sin conducir es renunciar a una vida más activa. «Es un tema delicado y hay veces que llegamos tarde. Ese tránsito hay que hacerlo con mucho cariño y no demonizar a los mayores. Falta una labor preventiva», añade Paz.

El profesor de autoescuela, nientras, también exige un reciclaje. En realidad, no hay ningún experto consultado que no considere que los cursos para renovar los conceptos en la carretera sean necesarios. «Cuando la gente viene a sacarse el carnet, todo es muy serio. El examinador no le pasa ni una, como debe de ser. Pero una vez ya tienes el permiso, ya vale todo y nunca más te vuelves a examinar. Esto no es serio. Es como el que se saca una oposición para toda lavida y luego se acomoda. Para pilotar un vehículo uno jamás se puede acomodar», apostilla apoyado en el coche de prácticas.

Las glorietas, el origen del accidente en el que murieron 5 personas, 3 de ellas menores de 22 años, el domingo pasado, son el ejemplo claro de la necesidad de renovar el conocimiento de las normas. «Los de las autoescuelas y poco más somos los únicos que rodamos bien por las glorietas. Yo tengo alumnos que están sacándose el A2 (licencia para conducir motocicletas de más de 125 centrímetros cúbicos) que los metes en una rotonda y ya no se acuerdan de cómo se circula por ella. Y es gente que tiene el carnet de coche bastante reciente. Esto demuestra que la gente necesita reciclarse cada poco tiempo», afirma Grau. Hay más ejemplos de desconocimiento de las normas para conductores veteranos. «Todavía hay quienes no saben que hay que dejar un metro y medio de distancia con los ciclistas y que puedes adelantarlo pisando la raya continua», añade Grau. Volvemos a lo mismo: falta renovarse.

Francisco Sanz, que también es miembro de la Mesa de Movilidad del Ayuntamiento de València, va exactamente en la misma dirección. «Nos hacemos mayores y más sabios, pero nos dejamos otras habilidades por el camino. Para conducir necesitamos conocimiento, destreza y actitud. Para mantener el conocimiento sería necesario un reciclaje. La actitud es buena, pero hay desventajas como el cambio de las normas que obligan a cambiar ciertas costumbres», añade el experto.

Para el monitor de la Autoescuela Xardinets, establecer una edad para jubilar a los conductores es «muy difícil, porque uno con 75 años puede conducir bien y uno con 58, mal. Tiene una solución muy complicada», explica. Sólo el exhaustivo reconocimiento médico puede dar solución.

El Covid, coindicen los especialistas que participan en este artículo, es un buen ejemplo para entender cómo, con voluntad institucional -del Gobierno en este caso- se puede avanzar. «Hace dos años quién iba a decir que íbamos todos mascarilla, que teníamos que mantener la distancia, que no podemos comer y beber en un recinto y otras medidas . La gente asimila los cambios, pero eso se hace con reciclaje», explica Sanz, que concluye con un dato contundante. «La Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó en 2003 que la seguridad vial es una pandemia. Se dio cuenta que la mayoría de camas hospitalarias se ocupaban por víctimas de accidentes».