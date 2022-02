Los farmacéuticos van a las urnas hoy

Los boticarios valencianos decidirán este domingo si quieren la continuidad de Jaime Giner al frente del Colegio de Farmacéuticos (Micof), que se presenta con la lista «Farmacéuticos Unidos» o apuestan por la renovación que propone la candidatura alternativa de Elisa Alcayde, que lleva por nombre, «Farmacéuticos de Corazón». En total 4.836 colegiados están llamados este domingo a votar para elegir la candidatura de Giner, al frente de la institución desde 2014, o entre la alternativa de Alcayde, graduada en Farmacia por la Universitat de Valencia con más de 20 años de experiencia en oficina de farmacia.

La mesa electoral, situada en la sede del Colegio, estará abierta desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde. Jaime Giner, actual presidente del Micof, opta a revalidar el cargo junto con un equipo de profesionales que «conjugan la experiencia de la gestión realizada durante los últimos años y las nuevas perspectivas aportadas por los integrantes recién incorporados», destacan desde su candidatura. Giner declara que «ha sido una decisión muy meditada, motivada porque, a pesar de que se ha trabajado mucho, la crisis de la covid-19 ha dejado muchos proyectos por materializar».

Un colegio transparente

Asimismo, pone en valor que «hoy en día tenemos un Colegio transparente, gracias a la implantación de programas de compliance, la mejora de la comunicación con nuestros colegiados y la rendición de cuentas a través de las asambleas y memorias de gestión». «Contamos con una institución más abierta y participativa que se ha modernizado, que ofrece una formación puntera. Hoy por hoy podemos decir que tenemos un Colegio más resolutivo, con más servicios para el colegiado y que le cuesta menos dinero. Un Colegio más respetuoso con el medio ambiente, con unas instalaciones renovadas y un patrimonio asegurado, tras una óptima gestión económica», asevera.

Por su parte, Alcayde asegura a Europa Press que están «muy ilusionados por volver a votar después de tanto tiempo» y ha confiado en que este domingo los farmacéuticos valencianos pueden «elegir libremente» entre dos maneras de gestionar el Micof, «la del pasado, sin participación ni transparencia, o la del futuro más abierta y participativa». Para ello, resalta que se presenta con una candidatura formada por un grupo de colegiados con una edad media inferior a los 50 años e integrada mayoritariamente por mujeres que se formó tras la Asamblea de octubre de 2019, en la que «la actual junta propuso modificar los estatutos para que algunos de sus cargos pudieran cobrar un sueldo».

Polémicas durante la campaña

La campaña electoral no ha estado exenta de polémica y es que, hace unas semanas, Farmacéuticos de Corazón denunció la dimisión de tres de los cinco miembros de la Junta Electoral del Colegio tras recibir una propuesta de la candidatura oficial para modificar las normas del voto por correo, según informó la lista alternativa en su día.

Además, hace un par de días, el equipo de Alcayde consideró «restrictivo» el operativo programado para la jornada de votación. Por un lado, se quejan de que solo puedan estar dos votantes al mismo tiempo ejerciendo su derecho «lo que solo dará para que voten 400/500 personas» en toda la jornada, según sus cálculos. Por otra parte, la candidatura de Alcayde no considera positivo que no se deje grabar dentro de la sala. «Han prohibido la captación de imágenes o v ídeos en el salón de actos, es una medida restrictiva e inusual que no permitiría tener pruebas documentales de las posibles incidencias que pudieran ocurrir durante la jornada».

Farmacéuticos Unidos es la candidatura que encabeza Jaime Giner, actual presidente del MICOFV.

Farmacéuticos de Corazón es la candidatura alternativa que preside Elisa Alcayde.