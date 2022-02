Daniela Requena, alias Daniela Sirena en redes sociales, es periodista, mujer trans y, con más de 825.000 seguidores en Tik Tok, la influencer transexual de moda. Desde hoy, además, dirigirá el área LGTBI y Diversidad de la nueva Comisión Ejecutiva Provincial del recién elegido secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de València, Carlos Fernández Bielsa. Una incorporación con la que el nuevo responsable provincial y alcalde de Mislata busca atraer a su partido a un colectivo, el de LGTBI, que se disputan con fuerza otros partidos de izquierdas, entre ellos Compromís y Unides Podem.

Daniela Requena (30 años) se considera un mujer de izquierdas y próxima al Partido Socialista desde hace años, si bien sólo lleva algún tiempo (no lo precisa) como militante. En todo caso, apunta a este partido como el que más ha trabajado por los derechos del colectivo. "Todas las leyes importantes han sido aprobadas bajo gobiernos socialistas y esto fue lo que ha animado a contribuir", explica en declaraciones este diario.

Nacida en València y formada en la Complutense de Madrid, Daniela Requena se ha hecho popular en redes con sus vídeos en los que enfrenta sin tapujos los problemas de las personas transexuales y en los que explica, en primera persona, como fue su proceso de transición. "Llevo años luchando para dar a conocer los problemas de la comunidad trans; he hablado del desabastecimiento hormonal, de la discriminación laboral que sufrimos, del rechazo social y quiero seguir por esta línea, sabiendo que, ahora, tengo detrás un partido, que hará que se me escuche más".

Requena, que acentúo su activismo tras regresar de su estancia en Nueva York, no cree que marcarse políticamente le haga perder seguidores en las redes. "La gente sabe que de Vox no soy", ironiza. "Quiero que me valoren como persona, al margen de la ideología, pero en todo caso, no creo que estar en el PSPV me repercuta, al contrario, me dará más visibilidad como personaje", añade.

A favor de la ley trans

Respecto a la controvertida ley sobre autodeterminación de género, la conocida como ley trans, que impulsó Podemos y que tras muchas reticencias acabó apoyando el PSOE , Requena se muestra claramente a favor esta norma. "Soy consciente de que genera división y que hay compañeras dentro del partido que están en contra, pero me gustaría sentarme con ellas para explicarles mi postura", añade. "La mayoría de las personas tienen la posibilidad de ser quienes son sin pasar por ningún tribunal, ¿por qué yo sí?", se pregunta la nueva responsable del área LGTBI del PSPV provincial, que defiende el texto de la ley tal como está. "Habrá casos que necesiten de apoyo profesional, pero nadie puede imponerte lo que eres, ni decidir por ti, es una vergüenza", apunta.

Requena se considera feminista y mantiene que "todas nos podemos entender" en alusión a la controversia interna que dentro del feminismo ha generado la citada ley.

Y se defiende de quienes critican que sus vídeos suponen perpetuar los estereotipos de género y potenciar la hipersexualización del cuerpo de las mujeres: "Se me ha tachado de estar demasiado preocupada por mi estética y sí, soy presumida, podría decirse que soy una trans de manual, operada, etc. Estoy muy orgullosa de mi transición, de mi aspecto físico, pero creo que no hay que diferenciar respecto a otras mujeres que no se operen porque en la diversidad tienen cabida todo tipo de mujeres".

"Me gusta mi cuerpo, pero para mi es algo más artístico que sexual, es algo natural y quiero libremente enseñarlo", mantiene. "Sé que no soy la imagen idónea de un político, pero hay que avanzar, ser rompedor", señala. Y por si hay dudas, avisa que lo dejó claro cuando el partido le ofreció el puesto: "Quiero ser yo misma, no perder mi esencia y si me respetáis lo haré encantada", les dijo a los responsables socialistas

Preguntada por los motivos por los que cree el partido se fijó con ella es también directa: "No sé los motivos, pero sí que doy visibilidad al colectivo al ser la primera mujer trans en ocupar este puesto y en todo caso, esto también me da también a mi visibilidad", afirma.

Compromiso por la no discriminación

Por su parte, Carlos Fernández Bielsa, ha manifestado que con la incorporación de Daniela Requena “reforzamos nuestro compromiso con políticas públicas y el apoyo de la ciudadanía en una sociedad sin discriminación por orientación sexual o identidad de género. Los y las socialistas seguimos avanzando en el respeto y la libertad y en la conquista de nuevos derechos para todas y todos, sin exclusión”.

Bielsa ha remarcado que “tenemos un Gobierno y un partido que apuestan firmemente, sin fisuras ni titubeos, por la defensa de los derechos LGTBI y estamos convencidos que esta nueva etapa va a permitirnos encontrar nuevos espacios para mantener una escucha activa con las necesidades de este colectivo”.