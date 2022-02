Víctor Soriano, asesor de la Mesa de las Corts por la cuota del PP y abogado del grupo parlamentario en numerosas causas contra el Consell del Botànic tendrá que rendir cuentas ante la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana por presunta incompatibilidad de su trabajo como personal eventual y su actividad como abogado dentro y fuera de las Corts. Al menos, esa es la intención de una entidad de reciente creación creada para luchar contra la corrupción (Asociación Cívica Actúa por la regeneración política) que, según ha podido saber este diario, ha puesto en alerta a la entidad que dirige Joan Llinares sobre la actividad del citado asesor.

Soriano, que también alterna su trabajo en las Corts con clases de Derecho Administrativo de la Universidad Europea de Valencia, es asesor del PP asignado a la Mesa de las Corts y es señalado por esta asociación por presuntamente vulnerar la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, que, sostienen, se aplica al personal eventual de las cámaras legislativas y que establece que para el ejercicio de actividades privadas requiere el previo reconocimiento de incompatibilidad. Así, Soriano estaría compatibilizando su trabajo como letrado en un despacho privado con su actividad de asesoramiento en la Mesa de las Corts.

En la denuncia sostienen que, en todo caso, las Corts no podría otorgarle esa compatibilidad porque Soriano es abogado del grupo popular e interpone en su nombre los contenciosos al TSJ de la Comunitat Valenciana por vulneración de derechos fundamentales a los diputados y diputadas del PP por solicitudes de documentación a la Generalitat, si bien las Corts es intermediaria porque es la que encargada de tramitar estas peticiones.

Está por ver, sin embargo, si la denuncia tiene recorrido ya que Soriano mantiene, según las fuentes del PPCV consultadas por este diario, que no ha solicitado compatibilidad porque el letrado director del servicio de personal le indicó expresamente que "no procedía". El Estatuto de Personal de las Corts diferencia el régimen de incompatibilidades de los funcionarios de carrera y el del resto del personal de las Corts. En este sentido, sólo sería incompatible tener un segundo empleo en el sector público, mientras que para el funcionariado si no sería posible ejercer actividades privadas. Fuentes de la cámara confirmaron que existe esa discriminación en la normativa de las Corts sobre incompatibilidades entre personal funcionario y asesor. Distinción que, sin embargo, no existe en la normativa básica del Estado, que habla en general del personal al servicio de las administraciones o cámaras legislativas.

"No hay ningún conflicto de intereses con mi labor en las Corts" asegura el asesor señalado

Por otro lado, Soriano asegura: "No hay ningún conflicto de intereses con mi labor en las Corts, que consiste en asesorar a un miembro de la Mesa que es diputado del grupo popular, con intervenir en esos recursos. De hecho, en esos recursos lo que se hace es exigir al Consell que cumpla con lo que le ha requerido el presidente de las Corts, y quien es parte es el Consell (a través del abogado de la Generalitat) y no las Corts. No he intervenido nunca en ningún procedimiento contra las Corts", asegura.

Fuentes del PPCV, además, subrayan que Soriano no es el único caso de personal asesor en las Corts que tenga una segunda actividad privada o de docencia.

Con todo, la denuncia pone al PPCV en una situación complicada después de que en Alicante, el grupo popular de la corporación provincial que dirige Carlos Mazón haya denunciado a Ximo Perles, asesor del grupo de Compromís y también abogado, por firmar los recursos de la coalición. Los populares hablan de irregularidades y de uso indebido de los recursos públicos por ejercer como coordinador a jornada completa con 55.000 euros brutos mientras está dado de alta como abogado. Le acusan de ejercer de abogado sin solicitar la compatibilidad. Desde Compromís mantienen que el asesor asiste jurídicamente al grupo y no cobra al margen por sus recursos. Perles ha llevado al Tribunal de Cuentas posibles irregularidades en el traspaso de dinero público de la Diputación de Alicante a una cuenta del PP por valor de 446.000 euros.