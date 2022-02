En los dos últimos años, desde que estalló la pandemia, la sociedad española se ha dado cuenta de que hay disciplinas científicas y profesiones que resultan imprescindibles. Son muchas, pero en este comentario me gustaría destacar tres de ellas. Por supuesto, las relacionadas con la salud. Y la ciencia vinculada a la obtención de medicamentos y vacunas. Pero en este contexto de pandemia han ocurrido episodios naturales extremos que han evidenciado la necesidad imperiosa de inversión y promoción de la disciplina meteorológica, fundamental para el aviso de estos eventos (p.e. borrasca “Filomena”). Y de la geología, una ciencia de la Tierra, esencial para el ser humano. Nos hemos sentido orgullosos del nivel y calidad de la ciencia y de la práctica profesional de la geología en las semanas de erupción del volcán de La Palma. La geología española ha experimentado un avance muy notable en las últimas décadas. No puede entenderse la sociedad del riesgo en la que vivimos sin los conocimientos de la geología. Sirvan estas palabras como reconocimiento de la ciencia geológica y su necesidad en la planificación territorial y la gestión de los riesgos naturales. He tenido ocasión de compartir enseñanzas con excelentes geólogos de mi universidad y con profesionales de la geología del Colegio de Geólogos, que son ejemplo de rigor en sus análisis y propuestas. Cada vez estoy más convencido de que el correcto funcionamiento de la sociedad actual, de sus actividades, de sus asentamientos, debe asentarse sobre un conocimiento preciso de su medio físico. Diferentes disciplinas de conocimiento compartimos esa misión. Pero entre ellas, la geología ocupa lugar primero al estudiar, como decía Hernández Pacheco, el “ser viviente de naturaleza cósmica en plena fase de actividad funcional”, que es la Tierra. Después viene el estudio de las “envolturas” de la Tierra. La geología es, por tanto, imprescindible. Mi reconocimiento sincero a los profesionales de la geología de nuestro país, muy especialmente a los de la C. Valenciana donde vivo; un reconocimiento que es, sin duda, un sentir general de la sociedad española.