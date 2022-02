Sindicatos y patronal de limpieza siguen sin acuerdo tras seis horas ininterrumpidas de negociaciones en la Dirección General de Trabajo, en las que se buscan puntos de encuentro para firmar un nuevo convenio colectivo del sector, caducado en el año 2020. Las trabajadoras siguen amenazando con ir a la huelga, que paralizaría los sectores público y privado de la provincia de València. Tras constatar que las conversaciones no avanzaban se han emplazado a una nueva reunión este viernes 11 de febrero a las 11 de la mañana.

Es la primera ocasión en casi dos años en la que la patronal del sector (Apeval y Aspel) se sienta a negociar el nuevo convenio colectivo con las trabajadoras. Este jueves todos los sindicatos convocaron una concentración frente al Palau de la Generalitat como última llamada a las negociaciones antes de ir a la huelga. UGT, sindicato mayoritario del sector, y CC OO, consiguieron una reunión con presidencia y se emplazaron a la reunión de hoy con la directora general de Trabajo, Elvira Ródenas, que se ofreció a mediar en las negociaciones.

Por el momento los paros no se descartan, pero como explica Cristina Matías, portavoz de UGT presente en las negociaciones: “tenemos muchas propuestas encima de la mesa y nos parece necesaria una asamblea antes de continuar”. Los detalles de la reunión no han trascendido.

Así, CC OO y UGT se han convocado a una asamblea en la sede de este último sindicato el próximo día 9 de febrero para estudiar los próximos movimientos. En un comunicado dirigido a las trabajadoras aseguran que "de la reunión han salido dos propuestas para ratificar en asamblea por nuestros afiliados y afiliadas".

“Hemos llegado a un punto de atasco y mucha tensión después de seis horas y se ha decidido que era mejor parar”, apunta Matías. La patronal, según fuentes de la negociación, también ha convocado una reunión para tratar los temas de cara al próximo día 11.

Firmar o apretar

“Hemos discutido y debatido mucho, así que ahora vamos a llevar a la asamblea en qué posición estamos y que las trabajadoras decidan si seguimos apretando, firmamos o vamos a la huelga”, apunta Matías. El extremo de parar la limpieza de todos los organismos públicos y privados sigue sin descartar tras dos años sin convenio colectivo actualizado.

Las reivindicaciones de todos los sindicatos del sector son firmar un convenio que no implique pérdidas. Como recordaron el pasado jueves al grito de "no somos invisibles, somos esenciales", el sector reclama mejoras salariales, sociales y laborales en el nuevo convenio colectivo pendiente de renovar desde hace año y medio. "Seguimos cobrando lo mismo que en 2020 cuando el IPC ha subido un 6,5 %", recordaba entonces Cristina Matías, y matizaba que "no estamos pidiendo nada que no sea asumible para la patronal, queremos sueldos acordes a cómo está la vida".

El sector de la limpieza está altamente feminizado (en torno al 80%) y además también con una gran parte de servicios externalizados por las empresas y organismos públicos.