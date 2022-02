Un SOS para salvar la investigación

«Son muchísimas horas, más de las que marca la jornada laboral, que no están pagadas y no se aprecian, porque no es algo que se pueda vender. Te financian un doctorado y después, ¿cómo sigues? Hay que reubicar a esas personas, para aprovechar lo que se ha cultivado y financiado, porque si no, nos vamos fuera o a la privada, donde sí se nos aprecia, porque tenemos una formación de mucha calidad».

Las palabras de María Folgado las podrían suscribir las decenas de personas que hoy se han manifestado en el Parterre de València para pedir que la reforma de la Ley de Ciencia que prepara el Gobierno sea más ambiciosa. Formados como pocos (con como mínimo, carrera y máster) pero con un mal común que les atraviesa, el de la precariedad, esta tarde una veintena de entidades convocaron movilizaciones en toda España por la «dignificación de la carrera investigadora» y para recordar —en pandemia— que «sin ciencia no hay futuro», además de la «mala inversión» que supone que muchos proyectos no tengan continuidad porque se llevan a cabo con contratos temporales o subvenciones que no tienen segunda parte. "El camino es muy sacrificado y a todos nos gusta, pero está tan descompensada la balanza que te cuestionas muchas cosas" Como María Folgado, la mayoría de los manifestantes eran personal investigador en formación —conocidos como beca FPU, ahora con contratos—, jóvenes que inician su carerra investigadora y que reconocen que se replantean su futuro con las condiciones actuales. «Es muy triste, pero es verdad: porque no salen ni los números ni las cuentas. El camino es muy sacrificado y a todos nos gusta, pero está tan descompensada la balanza que te cuestionas muchas cosas», reconoce la joven. Junto a ella, Marta Escrivà explica que "el sueldo es bajo, los contratos son temporales y luego ni nos indemnizan ni nos hacen indefinidos". «Es bastante complicado», resume, al tiempo que recuerda que, además de investigar, también hay que dedicar tiempo a la docencia y a gestionar, en su caso. "Necesitamos verlo en la nueva ley" Entre las reivindicaciones que hace el colectivo, Elia Bernardos, miembro de FPU Investiga —una de las plataformas convocantes—, explica que reclaman la indemnización por finalización de contrato de los pre y postdoctales lo que, según las últimas declaraciones de la ministra de Ciencia, Diana Morant, se incluirá con carácter retroactivo, lo que no estaba incluído en el borrador.«Aunque son pasos en la buena direccción, necesitamos ver que eso se materializa y está redactado en una ley», afirma Bernardos. El sector investigador es heterogéneo, con numerosas figuras, pero desde FPU Investiga también inciden en que todos comparten «una carrera muy exigente y competitiva, en la que hay que luchar mucho y al final te encuentras con un frente muy difícil: la temporalidad, la imposibilidad de llevar a cabo una vida personal paralela a la investigación... es una inversión desperdicia». Asimismo, Bernardos recuerda que «el sector de la ciencia no son solo investigadores, también tenemos técnicos, personal de gestión, de limpieza...». Sobre esto, desde el sindicato CNT —tambien convocante—, piden que estos servicios auxiliares «no estén extrenalizados», porque de ello depende también una buena calidad en la investigación. En cuanto a los investigadores, aseguran que la precariedad va de la mano de «muchas situaciones de contratación en fraude de ley, de personal investigador que concatena contratos pero, además, prestan servicios en diferentes proyectos», por esto piden que la futura norma «acabe con la sucesión irergular de contratos» Asimismo, otra de las reivindicaciones es un convenio colectivo sectorial y un estatuto, para que todo el personal tenga sus derechos regulados y no dejar a los trabajadores en la «total inseguridad», pide Antonio Ruiz, asesor sindical de CNT València en el sector científico. "La ley puede ser mucho más ambiciosa y es una gran oporunidad, hay que escuchar a los colectivos que están en ciencia" Si bien, todos reconocen que la ley tiene «muchos avances», les preocupan las «deficiencias», como dice Ascensión Andrés, de FPI En Lucha, otra entidad impulsora de la protesta: «al final, echamos en falta una estabilización de todo el sector... La ley puede ser mucho más ambiciosa y es una gran oporunidad, han tardado muchos años en tocarla...». «Hay que escuchar a los colectivos que están en ciencia; debe haber una carrera investigadora estable. Nos gusta nuestro trabajo pero necesitamos vivir de ello», concluye. Intención del ministerio En general y según ha apuntado el ministerio en varias ocasiones, el anteproyecto de ley que modifica la norma 14/2011 e introduce reformas en la carrera científica para dotar de más estabilidad al personal investigador, lo que viene a solventar problemas que empezaban a cronificarse en las universidades que, a grandes rasgos, ven con buenos ojos la modificación de la ley, que no agrada tanto a los investigadores del Sistema Naciona de Salud, como publicó este periódico. Entre otars cosas, se creará un nuevo itinerario postdoctoral y una nueva modalidad contractual laboral indefinida, entre otras cosas. Asimismo, el ministerio pretende que la nueva norma reduzca las cargas administrativas en relación a la gestión de los proyectos, facilitando el procedimiento de concesión como el de justificación de ayudas. A raíz de las "carencias" detectadas, el Gobierno también ha mostrado su voluntad de "erradicar las desigualdades de género en la I+D+I" y "potenciar la valoración positiva de la actividad de transferencia en los organismos de investigación y las universidades"; y coordinar la colaboración entre agentes públicos y privados. Entre los convocantes de la protesta de hoy, además de los mencionados también están Stepv, CGT, la Coordinadora Valenciana de Treballadores de Ciència, Red Doctorandos, Piratas de la Ciencia, Ciencia con Futuro, Federación de Jóvenes Investigadores o Mareíta Roja, entre otros.