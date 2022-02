El anteproyecto de Ley de Ciencia que está terminando de pulir el Gobierno ha generado mucha expectación, además de protestas y peticiones de incluir cuestiones que se quedan fuera de lo que, en el sector investigador, se ve como una oportunidad de dar estabilidad a todo el personal, entre otras cuestiones.

La oncóloga Anna Lluch considera que la norma que actualmente se redacta -y que sustituirá a la actual-, "la necesitábamos de hace tiempo". "Cuando esté, la estudiaremos en profundidad pero tanto des del ministerio como del Instituto de Investigación Carlos III conocen muy bien los problemas que tenemos", explica Lluch.

Para la oncóloga, lo primordial es que la norma "sirva para que nuestros investigadores no se vayan fuera y no perdamos talentos tan buenos como los que hemos perdido", lamenta.

En esta línea, ha manifestado que espera que sea una ley "justa, adecuada, con conceptos modernos y las vistas en el exterior, no mirándonos a nosotros mismos, con una mirada de cómo es la ciencia y de cómo tenemos que hacerla en los próximos años para que sea atractiva. Así atraeremos talentos y no se irán los que tenemos", ha añadido.

Anna Lluch ha hecho estas declaraciones en el Centro Infantil Vera, de la Universitat Politècnica de València, donde hoy se presentaba el proyecto "Estreles, obrint camins", para visibilizar el papel de mujeres científicas a través de diferentes actividades y con ilustraciones dibujadas por Cristina Durán.

Sobre la Ley de Ciencia, José Capilla, rector de la UPV, cree que el actual borrador "tiene cosas muy positivas para mejorar aspectos que necesitaban ser abordados en el sistema de ciencia y tecnología español". Por ejemplo, "una mayor preocupación por la carrera científica, porque el investigador o investigadora tenga estabilidad".

Impacto de la reforma laboral

Otro de los problemas que se aborda es, según el rector, "la contratación de investigadores por tiempo indefinido", lo que es más necesario si cabe por la reforma laboral, que ataca la temporalidad y los contratos por obra. Por esto, Capilla explica que "ha surgido una prisa enorme porque se apruebe la ley" y evitar "un vacío en el que no se podría contratar, lo que tendría un impacto en miles de personas" que, generalmente en el ámbito científico trabajan por proyectos, a excepción de los programas europeos, como también avisaron desde Crue Universidades hace unos días.

En la UPV, calcula que se verían afectadas entre 400 y 500 personas entre las que no se podrá renovar y los que no se podrán contratar para nuevos proyectos. Por esto, urge a los Ministerios de Ciencia y de Universidades que "arbitren medidas extraordinarias para superar este bache" ya que en caso contrario "no solo habrá gente que no podrán contratar sino también compromisos de investigación que no podrán cumplir" y hará "daño al sistema".

Asimismo, el rector valora que el borrador recoge alguna medida para "simplificar la gestión de los proyectos y su justificación", una reivindicación de las universidades, si bien en cuanto a la carga burocrática cree que se podrían tomar más medidas. "Falta mucho ahí, pero no depende todo del Ministerio de Ciencia, probablemente también debería intervenir el de Hacienda y ver la Ley de Subvenciones...", explica.

La posibilidad de indemnizaciones por despido -medida que seguramente beneficie finalmente también al personal ya contratado-; y la promoción de la transferencia como algo "clave" es positivo también para el rector. Esto último considera que es "una necesidad para el país e ir a mejor como sociedad".