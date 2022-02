FSIE-Comunitat Valenciana, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, llevará ante el Síndic de Greuges la "insostenible" situación que afecta a más de 300 profesionales educativos que sufren "impagos o atrasos en sus nóminas".

"Más de 100 profesionales aún no han cobrado su sueldo desde el mes de septiembre", critica la organización en un comunicado. FSIE se refiere de esta manera sobre "los reiterados casos de impagos y atrasos en la nómina de docentes y personal educativo que viene denunciando desde el mes de octubre".

"Los atrasos se repiten cada curso. Es urgente que la conselleria acabe con este problema en la nómina de febrero", dice el sindicato, que propone "soluciones concretas y anuncia movilizaciones de manera inminente".

El sindicato asegura que hay trabajadores que no cobran desde el inicio de curso

Para FSIE, "la situación se está cronificando y venimos denunciando estos problemas desde el mes de octubre. Estos impagos afectan principalmente a las nuevas contrataciones, atrasos y variaciones de nómina, como trienios, complementos y horas de Plan de Atención a la Mejora".

Esto, agregan, "está afectando a trabajadores que no cobran desde el inicio de curso, muchos no han recibido las actualizaciones que les corresponden, algunos sustitutos no han cobrado y otros profesionales que se encargan de hacer las horas de Atención a la Mejora, tampoco".

Además, a los más de 300 afectados se suman nuevos casos cada día, nuevas incorporaciones que no cobran o simplemente casos que no se habían detectado.

"Este es un tema muy sensible que hemos tratado con la conselleria repetidamente y tenemos que poner fin a esta situación que se ha cronificado causando un grave perjuicio a cientos de profesionales, por lo que exigimos que las cantidades adeudadas a los trabajadores sean abonadas de forma inmediata", subrayan.

Ronda de contactos

Igualmente, el sindicato señala que "el pasado 17 de enero presentamos un escrito a las Corts Valencianes para poner en conocimiento de los grupos parlamentarios el problema de los impagos y hemos empezado una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para plantear soluciones".

Finalmente, FSIE avanza que planea movilizaciones de manera inminente para denunciar esta "situación insostenible para numerosos profesionales que sigue sin solucionarse".