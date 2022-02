Diversos expertos del mundo sanitario han coincidido este martes en que la pandemia de la covid-19 ha puesto de relieve que la gestión de los recursos humanos en este ámbito está "cogida con pinzas" y que requiere una reforma profunda para no entrar en "colapso".

Así lo han manifestado en la redonda "La sostenibilidad el sistema sanitario en España. Presente y perspectivas de futuro" y convocada por el Colegio de Economistas de Valencia, cuyo decano presidente, Juan José Enríquez, ha participado junto al vicepresidente 1º del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Pedro Juan Ibor; el exgerente del Departamento de Salud de Manises, Vicente Gil Suay; la gerente de Vithas Castelló, Amparo Marzal, y el investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), Salvador Peiró.

Durante el debate, Pedro Juan Ibor ha incidido en que la gestión de personal en la sanidad española está "cogida con pinzas", cuando es un valor "fundamental". En su opinión, la pandemia ha hecho ver lo que puede venir y "es un momento de oportunidad para establecer fórmulas de gestión que no deben estar politizadas".

Según Ibor, el sistema al completo necesita una reforma que, de no acometerse, llevará al "colapso" a la sanidad pública, por lo que pide a los partidos políticos que se ponga de acuerdo en unos principios básicos para alcanza un pacto y dejen de "politizar": "con la salud no se juega", ha remarcado. En especial ha puesto el foco en Atención Primaria, donde en el caso valenciano "no se ha construido ni un solo centro de salud" en los últimos tiempos y hay algunos en estado "deplorable".

De no emprender un cambio, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Valencia cree que la situación puede derivar en "dos sanidades", una privada para quien pueda pagarla y el resto "a la beneficencia".

Por su parte, el investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), Salvador Peiró, ha ofrecido una visión "agridulce" puesto que pese a que el profesional sanitario se haya "quejado, cabreado o deprimido", también ha "aguantado, ha estado ahí y seguiremos estando ahí" con todo el "esfuerzo", ha garantizado.

No obstante, Peiró ha admitido que el sistema de recursos humanos de la sanidad pública fue diseñado en los años 70 para un sistema de hace 50 años, cuando se estaba empezando a construir la red hospitalaria en España, y el escenario es muy "diferente al de ahora". Para el momento actual, el sistema está "mal diseñado" tanto en lo que se refiere a la carrera profesional, como al salario, al talento, al esfuerzo, etc.

Para el investigador de Fisabio, la sanidad pública no se está quedando atrás y es "puntera" pero está "mal diseñada" a la hora de hacer que los hospitales puedan trabajar en red o hay un "problema muy importante en Atención Primaria" por lo que se requiere una "renovación profunda" que permita por ejemplo que los hospitales trabajen como un cuerpo único y no de forma independiente.

Sin embargo, el experto cree que el "ambiente político beligerante" y las exigencias que requiere una reforma "tan sensible" y de este calado, más allá de una legislatura, harán difícil que se lleve a cabo y urge al menos ha poner "parches urgentes".

En cuanto a la digitalización, Peiró ha alabado la informatización del sistema sanitario español con la historia única pero considera que es momento de "dar el salto en el desarrollo de sistemas de información" que permitan gestionar, usar y analizar datos mejor. Ahora está diseñado más como un "almacén de información", ha dicho.

También el exgerente del Departamento de Salud de Manises, Vicente Gil Suay, ha aludido al "problema de muchos años en la gestión de recursos humanos en el sistema nacional de salud" que, en su opinión, requiere tener en cuenta criterios que no se dan como la capacitación, la formación continuada o abordar el 'tabú' de la plaza en propiedad a la hora de introducir herramientas de gestión para la sostenibilidad del sistema.

Gil Suay ha advertido además de la existencia de "bastante desafección" por temas de remuneración y presión asistencial que se han agravado con la Covid. En este período de pandemia, las pólizas de seguros sanitarios privados han crecido y el grado de satisfacción de los pacientes es "altísimo", por lo que cree que "algo están haciendo bien" y "habrá que aprender también".

En el ámbito tecnológico ha abogado por comunicar los sistemas de información de las diferentes CCAA para evaluar costes/beneficios.

Desde la privada, la gerente de Vithas Castelló, Amparo Marzal, ha señalado que con la pandemia también han tenido "problemas de personal", dado que parte de sus sanitarios también trabajan en la pública y estaban "extenuados".

Marzal destacado que el sector privado ha atendido al 19,2% de los pacientes covid y el 14% de las UCI para defender que "la sanidad privada y pública son compatibles, necesarias y complementarias". Además, ha continuado, alguien que no use la pública por ir a la privada supone un ahorro de cerca de 1.400 euros al sistema público y si hace un uso mixto, el ahorro ronda de 500 euros, ha precisado, al tiempo que ha asegurado que la privada siempre persigue la "calidad asistencial" y se preocupa por la satisfacción de los pacientes.

En cuanto a digitalización, la gerente de Vithas Castelló ha incidido en la importancia de la "seguridad" para proteger los datos de los pacientes.

El economista en los centros sanitarios

Los expertos han abordado también la inclusión de la figura del economista en los equipos de gestión sanitarios. Para el exgerente del Departamento de Salud de Manises, Vicente Gil Suay, su papel es "fundamental" y cree que es "muy positivo" y que irá creciendo su incorporación en los centros médicos. Ibor ha asegurado que son una "ayuda enorme en los modelos concesionales" y cree que en la salud pública, deben extenderse más allá de las subdirecciones y "descender a nivel de unidades".

Por su parte, y el investigador de Fisabio, Salvador Peiró, ha señalado que "mientras que muchos médicos están haciendo másters en empresa, pocos economistas hacen másters en salud pública" y cree que estos últimos "deberían aprender más del sector, que es muy diferente a las empresas convencionales a la hora de tomar decisiones de gasto".

En este punto, el vicepresidente 1º del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Pedro Juan Ibor, ha señalado que "primero se tienen que tener herramientas e instrumentos para poder gestionar" y ha vuelto a insistir en la falta de capacidad para gestionar recursos humanos.

Por su parte, la gerente de Vithas Castellón, Amparo Marzal, ha admitido que "es complejo racionalizar el gasto donde lo principal es el paciente" y para ello se requiere una "relación directa" entre el economista y los profesionales. Es arduo y difícil pero precioso", ha concluido.