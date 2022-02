Puig, sobre las Fallas: "Unas fiestas absolutamente normales no van a poder ser"

“Unas fallas absolutamente no van a poder ser porque aún está la pandemia”. Así de tajante se ha pronunciado el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, al ser preguntado sobre la celebración de las cercanas fiestas falleras y de la Magdalena y sobre la posibilidad de dictar algún tipo de normas para sus celebraciones, sobre todo, después de que se elimine esta semana la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores y por el hecho de que son festividades con grandes aglomeraciones de público.

El jefe del Consell, tras la apertura de la jornada "Un medio rural posible y necesario", organizada por el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, ha anunciado que en los próximos días, ante la cercanía de estas grandes festividades, se producirá una reunión por parte del equipo técnico de la Conselleria de Sanidad y también en el ámbito político con los distintos ayuntamientos afectados, de tal forma que tras las mismas “haremos unas recomendaciones generales” sobre el uso de las mascarillas y otros aspectos para las fallas y Magdalena, como pueden ser aforos en eventos multitudinarios. Unas recomendaciones que “siempre estarán adosadas a la prudencia y a la corresponsabilidad como siempre hemos gestionado los valencianos la pandemia todo este tiempo”.

“Habrá qué ver exactamente qué recomendaciones son, pero una fiestas normales absolutamente no van a poder ser porque aún está la pandemia. La aceleración de la disminución de la pandemia nos hace ser positivos, pero no habrá desaparecido la pandemia según indican todos los indicios”, ha insistido Puig, que añade que “tenemos que ser conscientes de que en aquellos espacios donde se produce mayor posibilidad de contagios hay ser absolutamente preventivos”, pues “no hay otra receta”.

"Tenemos que ser conscientes de que en aquellos espacios donde se produce mayor posibilidad de contagios hay ser absolutamente preventivos. No hay otra receta"

Ante el fin de la mascarilla en exteriores, que este martes se aprueba en el Consejo de Ministros, el president insiste en que “hay muchos momentos en los que hasta al aire libre es recomendable llevarla porque si hay interacción y proximidad es muy difícil que no pueda haber algún contagio”. Así ha sentenciado que “la ausencia de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre no significa la obligatoriedad de no llevarla”.

Cuarentenas

Sobre si la Comunitat Valenciana va a pedir una reducción de los días de cuarentena para las personas contagiadas, Puig ha dicho que "es una cuestión que se está evaluando en el seno del comisión interterritorial porque hay que hacerlo con criterio técnico suficiente, si se confirma que la capacidad de contagio en este momento no repercute de la misma manera en la salud de las personas".

Si la situación mejora, ha agregado, "es evidente que se podrán articular medidas para ir normalizando" y, ha añadido que nos encontramos "en una transición hacia una normalidad que debe ser mejorada y tras haber aprendido de las anteriores olas para no cometer errores". "No queremos que la gente esté innecesariamente encerrada si no es necesario", pero, ha subrayado, "en estos momentos hay personas que están hospitalizados y pasando la enfermedad con muchas dificultades, no es leve para todos". "Aún no estamos en la normalidad y no vamos a estarlo en las próximas semanas", ha agregado el president.