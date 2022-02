La polémica está servida. El Gobierno central consiguió aprobar ayer la prórroga del uso obligatorio de la mascarilla en exteriores al 'colar' la medida junto a la llamada paguilla de los pensionistas (la paga que actualiza lo que perciben en función del incremento del IPC) entre las críticas de la oposición e incluso de algunos socios gubernamentales. La restricción expiraba ahora tras haber sido aprobada inicialmemente a finales de 2021 ante el aumento vertiginoso de casos antes, durante y después de Navidades.

La medida ha sido acogida a regañadientes por muchas comunidades autonómas que querían relajar las restricciones que aprobaron en diciembre pasado, dado que la sexta ola empieza ya a dar señales de caída. Máxime cuando otros países donde se vivió también una alta incidencia han comenzado a retirar ya el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores, como es el caso de Francia, donde ya no es necesario portar este elemento de protección al aire libre.

Madrid, de hecho, ha defendido que la obligatoriedad de llevar la mascarilla en exteriores no es de utilidad a la hora de controlar la pandemia del coronavirus, de ahí su disconformidad a mantener esta restricción cuya prórroga recibió ayer el visto bueno.

Uso de la mascarilla en la Comunitat Valenciana

El uso de la mascarilla en exteriores en la Comunitat Valenciana es, tras el debate y la votación del miércoles en el Congreso, el mismo que estaba vigente desde finales del año pasado: es obligatorio llevar mascarilla al aire libre, así como en espacios públicos cerrados o transporte público. La situación no varía debido a que se trata de una norma estatal, no de una restricción autonómica y, por lo tanto, pese a que algunos gobiernos autonómicos o locales hayan criticado duramente esta medida, no tienen más remedio que acatarla.

Así pues, sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores en la Comunitat Valenciana. Y no sólo en ésta, sino en todo el territorio nacional. Quien incumpla esta restricción, que cuenta con las excepciones habituales, se enfrenta a sanciones.