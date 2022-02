Sumidos en la más absoluta monotonía meteorológica y dejan do para otro día hablar de la sequía creo que las lecciones de Geografía aplicada que da la red de estaciones de Avamet en los últimos días son dignas de resaltar. En los mapas de las más de 400 estaciones no podemos ahora fijarnos en las diferencias de precipitación que marcaba el relieve en función de la dirección del viento, pero el anticiclón da otras lecciones térmicas muy interesantes. A muchos les puede parecer excesivo el hecho de que algunos municipios valencianos relativamente grandes como Xàbia o Villena cuenten con tantas estaciones o que otros más pequeños como Agres tengan también un número importante. Parece un capricho ir buscando lugares interesantes donde ubicar estaciones a sabiendas de que van a dar datos extremos muy destacados, en una especie de búsqueda del récord, pero lo cierto es que están dando una información muy útil, que es una auténtica lección de geografía, tanto en el tiempo concreto de cada día y de cada situación como en el promedio climático, traducido muchas veces en el tipo de paisaje natural o agrario. En la situación anticiclónica vemos como la máxima de menos temperatura a más altitud se invierte y en algunos sitios propicios, hondonadas a cierta altitud, da valores nocturnos muy bajos en comparación con estaciones del mismo municipio ubicadas a muy pocos kilómetros, pero a más altitud, Esa situación se invierte de día o en condiciones de nubosidad. También comprobamos como la máxima de temperaturas suaves más cerca de la costa que del interior no se da siempre en invierno cuando la brisa marina enfría el litoral, a veces incluso con niebla de advección asociada, mientras en el prelitoral o interior las temperaturas son más altas, todo en función de donde llegue la influencia del terral o de la brisa en cada lugar y en cada momento. En definitiva, una constante lección de geografía que hace conocer a todos parajes deshabitados pero muy interesantes. Una recomendación, cuando se de difusión a los valores extremos pongo por caso de la Rambla de la Sarga en Xixona o de la de Mariola en Bocairent, dejemos claro que no son valores representativos de los núcleos urbanos y no deben tomarse como tales porque las diferencias son abismales.