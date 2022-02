Saturación en los hospitales valencianos al sumarse a la covid un repunte de las urgencias

Puede parecer una paradoja pero, justo ahora que la sexta ola de coronavirus está empezando a ceder, grandes hospitales como La Fe, el General de València, Alzira o Xàtiva están, literalmente al completo, lo que obliga a mantener a pacientes en Urgencias esperando por una habitación hasta dos días. Un repunte en los pacientes de todo tipo de patologías que llegan de urgencias y los problemas que todavía sigue causando la sexta ola, aunque esté de bajada, explican este colapso.

Es lo que está pasando en el hospital La Fe, el más grande de toda la Comunitat Valenciana, que no tiene ninguna de sus casi mil habitaciones libres en estos momentos. Según han denunciado fuentes de Comisiones Obreras, ayer no había camas disponibles en todo el hospital y a mediodía había ya cerca de 30 personas ingresadas en Urgencias sin cama que iban siendo redistribuidas por espacios "intermedios" como la zona del llamado despertar (unidad de recuperación postanestésica, URPA) o en la llamada "salas técnicas" para dejar los boxes de Urgencias libres.

Se han registrado casos "de pacientes que llevan dos días así, sin una habitación, sin que puedan estar con sus familiares y además atendidos por el propio personal de Urgencias, que no ha sido reforzado", se quejaban estas fuentes. Según el sindicato, la dirección del centro tomó ayer la decisión de suspender temporalmente las operaciones no urgentes hasta que se regularizara la situación, extremo sobre el que no se pronunciaron ayer desde la conselleria.

"Hay pacientes que llevan dos días así, sin una habitación, y sin poder estar con sus familiares"

Lo mismo lleva sucediendo varios días en el Hospital General de València, en el que este problema se suele dar de forma cíclica. Según las mismas fuentes, al mediodía de ayer había más de 40 pacientes "ingresados sin cama asignada". En otros centros valencianos como en el hospital de la Ribera sucedía ayer lo mismo. Desde el sindicato CSIF alertaban de que había 29 pacientes en Urgencias sin poder subir a una habitación en Alzira por la falta de espacio. En el Lluís Alcanyís de Xàtiva, la presión por Urgencias es tal que se había vuelto a utilizar el área del gimnasio de rehabilitación para poner más camas pero en esta ocasión no para pacientes covid, sino para pacientes de Medicina Interna de todas la patologías.

No solo por la covid

Pero, ¿por qué se están colapsando ahora los hospitales que la sexta ola está retrocediendo? La respuesta hay que buscarla en una confluencia de factores entre los que la covid tiene un papel importante pero no es el único a tener en cuenta. Así lo explica el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) en la C. Valenciana, Javier Millán, que apunta que la presión de nuevos pacientes por covid "ha bajado algo, aunque no mucho" pero, al mismo tiempo ha habido un aumento de la presión en urgencias, "lo que ha hecho que se eleven los ingresos urgentes y haya necesidad de más camas".

Millán (Semes): "Hay un 15 % más de urgencias que en un año prepandemia y, además, los pacientes covid"

De hecho, según Millán, la presión en las puertas de Urgencias sería en estos momentos entre un 10 y un 15 % mayor a la que se podía registrar en estas fechas en años prepandemia, y por las mismas razones que se veían por entonces: "muchos pacientes mayores, con varias enfermedades que se descompensan... Esto nos venía pasando todos los años pero en este, además hay que añadirle la covid", resume.

Según cifras de Sanidad, a día de ayer había en los hospitales valencianos 1.649 personas con covid pero la cifra de hospitalizados lleva dos semanas bajando después de anotarse el récord de esta sexta ola en 1.912 ingresados el lunes 24 de enero. Con los pacientes en UCI ha sucedido lo mismo. Se llegó a 205 pacientes graves el martes 18 de enero. Desde entonces han ido bajando y ayer eran 149. Tampoco en ingresos diarios son tantos como eran: se llegó a 278 pacientes nuevos covid en un día y ahora son cerca de 140.

Al respecto, Millán apunta a que aunque los pacientes de covid están bajando, la pandemia arrastra otros problemas como una mayor presión en Urgencias por los problemas que los pacientes tienen para acceder a la Atención Primaria o "el retraso que se arrastra en pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas que ahora se han reanudado. Todo está sumando", explica Millán.

El colapso de los hospitales llega, además, en un momento de falta de personal ya que la covid también está impactando en las plantillas de sanitarios. Según el último balance de Sanidad, a 3 de febrero había 1.824 sanitarios de baja por la enfermedad.