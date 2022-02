"Estamos viviendo una crisis que se puede comparar con el desastre del Titanic. Ha golpeado de forma inmensa a la sociedad, pero no todos hemos sufrido las mismas consecuencias. Los que estaban en primera clase tenían barcos de emergencia para salvarse y no sufrir, los camarotes de segunda o tercera se cayeron al agua".

Así comenzó Daniel Rodríguez de Blas la presentación del informe Foessa de Cáritas, uno de los documentos más completos que radiografían la pobreza y exclusión social en el territorio.

Es la primera radiografía completa de la covid -19 y sus consecuencias, y arroja datos muy preocupantes. Datos que esconden personas. Para contextualizar, De Blas ha asegurado que el iceberg de la pandemia ha echo tanto daño a la sociedad como la crisis financiera de 2008 desde que empezó.

En concreto, ha apuntado que los hogares con dificultades para pagar gastos relacionados con la vivienda (suministros, alquiler, etc) se han casi triplicado, pasando de 46.000 a 122.000. Es decir, una de cada cuatro familias valencianas se retrasa o tiene problemas de pagos en casa.

Más ancho y profundo

Como en todas las crisis los más afectados han sido los que menos tenían, los que viajaban en bodega, sin siquiera tablas para agarrarse -continuando el símil de De Blas-. Pero esto no es todo, el coordinador del informe ha añadido que "la exclusión se ha ensanchado y se ha profundizado". Hay familias que nunca tuvieron problemas y están empezando a vivirlos, pero sobre todo las más empobrecidas se han hundido aún más.

El tsunami se ha llevado por delante hogares integrados. En 2018 el 37 % había sufrido de exclusión social en algún momento. Ahora son dos de cada tres, el 66 %, advierte el informe. Además de esto, Cáritas ha resaltado mucho que hay 620.000 valencianas y valencianos "en el abismo". Cualquier modificación en sus condiciones de vida los va a meter de lleno en la exclusión.

Las rentas se han desplomado, y Cáritas ha advertido que la pobreza severa se ha duplicado en un año. Entre otras cosas, el motor ha sido el distanciamiento social por la covid y sobre todo la digitalización. El apagón digital que sufren uno de cada tres hogares, sin internet o con uno inadecuado, supone una pérdida de oportunidades laborales y de acceso a derechos. Cinco veces menos oportunidades de trabajo, reza el informe.

Pobreza feminizada, extranjera, y ahora también joven

¿Pero qué caras tiene la pobreza? Cáritas dice que tres principalmente, y una de ellas es nueva. La pobreza está feminizada; por ejemplo, el 54 % de los hogares encabezados por mujeres sufren de exclusión, frente a un 18 % de los encabezados por hombres. "Nos entristece ver que esta realidad está fuera de los debates políticos y mediáticos. La desventaja de género permanece y necesitamos políticas eficaces", critica Cáritas.

La pobreza es extranjera. La mitad de las casas encabezadas por personas migrantes es pobre. Una estadística que es más del doble que en las casas encabezadas por personas nativas. "La brecha es clarísima", dice de Blas.

Pero la pobreza también es -y esto es una novedad- joven. Es la primera vez que Cáritas incluye la juventud entre uno de sus factores de vulnerabilidad. Uno de cada tres personas de 19 a 29 años tiene problemas para dar el paso a la vida adulta, según la asociación de la diócesis. "Un trabajo estable, una vivienda y formar una familia son objetivos que en la práctica los jóvenes ven muy lejos, como emanciparse y ser independientes. La realidad es que viven con inestabilidad y empleos muy precarios en caso de tenerlos", ha criticado de Blas.

En lo económico, la destrucción del empleo en la pandemia todavía no ha vuelto, pese a los mecanismos de protección como los ERTE. La cronificación del desempleo en personas que no tenían trabajo antes de la crisis preocupa y mucho a la oenegé. "Seguramente muchos se hubieran resuelto de no ser por la pandemia", cuenta de Blas. Hay 185.00 familias donde todos sus miembros están en paro pese a buscar empleo.

"Si la sociedad fuera un edificio de cinco plantas quienes más han sufrido la pandemia han sido los vecinos del primero, los más pobres. Los del ático del quinto no es que no hayan perdido dinero, sino que se han enriquecido más tras esta crisis social. La crisis de la covid no ha golpeado igual a todo el mundo", denuncia De Blas.