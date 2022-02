"Cada paso es esperanzador, pero lo que hay que buscar es la cura de la lesión medular". Así de contundente se expresa Javier Guardiola, vocal de la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas de la Comunitat Valenciana (Aspaym) y tetrapléjico (sin movilidad en el tronco y en todas las extremidades, superiores e inferiores) por una lesión medular provocada en un accidente de coche hace 20 años.

Ahora, Guardiola, de 47 años, atiende a Levante-EMV tras publicarse una investigación del neurocientífico suizo Grégoire Courtine, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza), y la neurocirujana Jocelyne Bloch, del hospital universitario de la misma ciudad, que han conseguido, a través de implantar electrodos que estimulan la médula espinal y activan músculos del tronco y las piernas, que tres personas que habían quedado parapléjicas (sin movilidad en el tronco y las extremidades inferiores) tras accidentes en la carretera consiguieran ponerse de pie y andar casi de manera autónoma. Así se desprende de la investigación publicada por la revista Nature Medicine.

Impulsos eléctricos para caminar

Esta terapia experimental que será personalizada para cada tipo de paciente, se sustenta en implantar electrodos en diferentes puntos de la médula espinal conectados a un ordenador con un sistema de Inteligencia Artificial que produce impulsos eléctricos para andar de forma fisiológica, que, de no haber lesión, se podría hacer de manera natural. Este software ha permitido que los tres pacientes con lesión completa (no tienen movilidad ni sensibilidad desde la zona lesionada) que protagonizan la investigación puedan volver a caminar, pedalear y nadar. Al menos parcialmente.

"Habrá muchas personas que se podrán beneficiar, pero es algo muy concreto, lo que hay que buscar es una cura para la lesión"

El avance no revierte la lesión, no la cura, sino que estimula a través de electrodos por debajo del nivel de daño. Los investigadores estiman que dentro de tres a cinco años, este tratamiento podría mejorar la calidad de vida de muchísimas gente. "Habrá muchas personas que se podrán beneficiar, pero es algo muy concreto para un tipo de daño medular, lo que hay que buscar es una cura para la lesión, no solo poner parches a los distintos problemas", dice Guardiola.

Explica Guardiola que conforme pasan los años se va volviendo más escéptico con los avances. A pesar de que reconoce que toda investigación es positiva y "no hay que perder la esperanza", cree que conforme más tiempo pase desde la lesión más difícil es que una persona con lesión medular pueda mejorar su vida o incluso volver a caminar. "No va a ser de un día para otro que nos recuperemos todos, también hay que ver cuál es el caso de estas tres personas, tienen una lesión completa pero, ¿desde cuándo?", se pregunta.

Distintos niveles de lesión Javier Guardiola comenta que la investigación ha probado los avances con parapléjicos de lesión completa. Sin movilidad en el tronco y en las extremidades inferiores. "En función de cómo de afectado estés a nivel sensitivo es una cosa u otra", aclara. "Puedo mover los brazos pero no los dedos de las manos y eso es lo que más me limita", dice. "La silla es 'lo de menos', porque al tener afectadas las extremidades superiores soy más dependiente". Guardiola apunta que el avance ayudará a muchísima gente pero hay que seguir buscando la cura para la lesión.

"No es lo mismo acabar de sufrir la lesión que llevar 20 años con ella", dice. En su caso, después de estar tanto tiempo en la silla, Guardiola tiene la cadera desviada. "Si hubiese una cura para mí y volviese a andar, me costaría no solo por acostumbrarme al equilibrio sino por el desfase entre la columna y la cadera", añade. Clarifica que "cuando ya tienes una edad, eres un poco escéptico respecto a todas las novedades, pero está claro que cualquier avance es positivo".

La asociación nacional celebra los hallazgos pero pide "cautela"

Aspaym hizo público, en este sentido, un comunicado tras conocerse el hallazgo y pese a celebrar los avances pidió "cautela". "Tanto en los medios de comunicación como en las personas que, con toda lógica, se entusiasman al instante ante la posibilidad de recuperar la movilidad y la sensibilidad en las piernas". "muchas de estas informaciones, pese a su buena intención, pueden ilusionar en vano a mucha gente", explican en un escrito. "Por supuesto que son avances y así hay que verlo, pero crean expectativas que pueden dar paso a frustraciones", advierte Mayte Gallego, presidenta de la Federación Nacional de Aspaym. Toda esta esperanza se genera con frecuencia en "personas con lesión medular reciente", señala, y por eso reclama que, ante todo, "conviene ser prudentes".

Los investigadores reconocen que en un solo día con este dispositivo se logra un gran avance aunque matizan que este será mayor después de varios meses. Los tres pacientes han seguido un régimen de entrenamiento basado en los programas de estimulación y así han podido recuperar masa muscular, moverse de manera más independiente y participar en actividades sociales.

"Cuando llevas más años con la lesión, vives los avances con más prudencia"

Teresa Navarro es parapléjica desde hace 18 años, pero su lesión es incompleta, lo que quiere decir que conserva "algo" de movilidad y sensibilidad. "Tengo dormida la vértebra del impulso, por eso no puedo andar, pero cada caso es un mundo". Cuenta, a raíz del hallazgo de los científicos suizos, que "el implante de electrodos te manda impulsos para recuperar la movilidad, pero no la sensibilidad", por lo que dice que no sabe si se sometería a una operación de varias horas con "el riesgo de perder su sensibilidad".

Navarro celebra las novedades pero "cuando llevas más años, lo vives con más prudencia", como es su caso.

Por su parte, Daniel Costa tiene 26 años y lleva desde el inicio de su veintena con una lesión medular que afecta al tronco, extremidades superiores e inferiores (es tetrapléjico). Acaba de terminar sus estudios en Ingeniería Multimedia y celebra la noticia. "Todo lo que salga son buenas noticias, no es la cura pero todo estudio es un avance", dice sobre los implantes eléctricos para recuperar movilidad motora. Daniel opina que la investigación es "fundamental para la vida" y que "hay que apoyarla". "Que nadie tenga reparo en hacerlo, es lo mejor que nos puede pasar para mejorar nuestras vidas", dice. De hecho, Daniel organizó hace unos años una marcha solidaria por su pueblo, Museros, para recaudar fondos para la investigación de lesiones medulares.