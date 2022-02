Piden la contratación urgente de refuerzos ante el colapso de La Fe

La sección sindical de Comisiones Obreras en el departamento de La Fe ha reclamado la contratación urgente de personal y que se cubran de forma rápida las bajas para solventar la "alarmante falta" de profesionales en todas las categorías profesionales y servicios que está sufriendo en estos momentos La Fe, centro que atraviesa un momento de colapso por el aumento de Urgencias y la falta de camas que está dejando a "entre 30 y 50 pacientes a diario" esperando en Urgencias para poder ingresar en planta, tal como adelantaba hoy este diario. La situación de colapso se está repitiendo también estos días en otros hospitales como el General de Valencia y en comarcales como La Ribera o el Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Según el sindicato, los refuerzos covid que se contrataron en su día y que se mantendrán hasta abril son "insuficientes" ya que, de hecho, en estos momentos, "no hay categoría ni servicio que no acuse estas carencias en sus equipos". " No es suficiente con los contratos actuales y la presión asistencial, a día de hoy, es mayor que la capacidad de la plantilla para hacerle frente", añaden.

El aumento de las Urgencias -que está detrás del colapso hospitalario junto con los pacientes covid- ha llegado en un momento en el que también las plantillas sanitarias están mermadas por el coronavirus. Así, según el sindicato CC OO, "más de 2.000 profesionales se han contagiado de covid" en este departamento de salud desde el principio de la pandemia y, en estos momentos hay al menos 200 profesionales de baja por covid y una docena en cuarentena, lo que impacta en el día a día de los servicios.

Los mayores problemas en los servicios con más trabajo ahora

"Las bajas no se cubren de manera inmediata, por lo que hasta que se produce la sustitución, días después, los servicios se quedan en cuadro", critican desde el sindicato desde donde recuerdan que los servicios más afectados son, precisamente, los más tensionados ahora como Urgencias, UCI, REA, Hospitalización.... "La mayoría de categorías del hospital cuenta con un número de efectivos incluso menor que antes de la pandemia. Es algo que ocurre todos los días y se evidencia de manera sangrante".

Desde CC OO piden que la dirección del centro, a la que acusan de inactividad, actúe frente a esta situación "tan lamentable" y que está haciendo que el personal" soporte cargas de trabajo excesivas que están afectando a su salud tanto física como mental". "Están bien los aplausos y las buenas intenciones pero la plantilla agoniza", añaden.